Пользователи Сети не смогут увидеть выборы в Севастополе

Ход голосования на выборах депутатов Законодательного собрания будет фиксироваться камерами видеонаблюдения.

Трансляцию с избирательных участков можно будет наблюдать в зале городской избирательной комиссии. Открытая онлайн-трансляция не предусмотрена. Об этом заявил глава Избиркома Сергей Даниленко.

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«Предусматривается дополнительное выделение средств для организации видеонаблюдения на большинстве избирательных участков. В проект (закона об изменении бюджета) внесено чуть более 4,5 млн рублей», – сказал Даниленко.

Городская избирательная комиссия уже ведёт переговоры с потенциальными исполнителями услуги по устройству камер на 100 из 180 участков.

«Мы считаем, что будет правильно проводить видеонаблюдение с записью, но без онлайн-трансляции в системе интернет.

Это связано с возможным опосредованным воздействием на людей – участников избирательного процесса, на членов избирательных комиссий, которые в течение дня (голосования) на экране мелькают часто. Через онлайн-трансляцию возможна запись, а потом претензии со стороны служб соседнего государства», – сказал Даниленко.

Служебные каналы трансляции будут открыты в зале городской избирательной комиссии.

Там установят экраны, на которых последовательно будет меняться видео с того или иного участка. Таким образом заинтересованные лица смогут наблюдать за происходящим и требовать включения с какого-то конкретного участка и запрашивать записи.