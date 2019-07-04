Пользователи Сети не смогут увидеть выборы в Севастополе

4 июля 2019     13
Пользователи Сети не смогут увидеть выборы в Севастополе

Ход голосования на выборах депутатов Законодательного собрания будет фиксироваться камерами видеонаблюдения.

Трансляцию с избирательных участков можно будет наблюдать в зале городской избирательной комиссии. Открытая онлайн-трансляция не предусмотрена. Об этом заявил глава Избиркома Сергей Даниленко.

Сергей Даниленко–>

«Предусматривается дополнительное выделение средств для организации видеонаблюдения на большинстве избирательных участков. В проект (закона об изменении бюджета) внесено чуть более 4,5 млн рублей», – сказал Даниленко.

Городская избирательная комиссия уже ведёт переговоры с потенциальными исполнителями услуги по устройству камер на 100 из 180 участков.

«Мы считаем, что будет правильно проводить видеонаблюдение с записью, но без онлайн-трансляции в системе интернет.
Это связано с возможным опосредованным воздействием на людей – участников избирательного процесса, на членов избирательных комиссий, которые в течение дня (голосования) на экране мелькают часто. Через онлайн-трансляцию возможна запись, а потом претензии со стороны служб соседнего государства», – сказал Даниленко.

Служебные каналы трансляции будут открыты в зале городской избирательной комиссии. 

Там установят экраны, на которых последовательно будет меняться видео с того или иного участка. Таким образом заинтересованные лица смогут наблюдать за происходящим и требовать включения с какого-то конкретного участка и запрашивать записи.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Екатерина Гусева и Евгений Дятлов выступили на 35-ой береговой батарее
Екатерина Гусева и Евгений Дятлов выступили на 35-ой береговой батарее

Там вечером 3 июля прошел концерт “Во имя мира и любви”. Его посвятили памяти героических защитников Севастополя. 3 июля 1942 …


Крымские спасатели завоевали медали на профессиональных соревнованиях
Крымские спасатели завоевали медали на профессиональных соревнованиях

Сотрудники ГУ МЧС России по Крыму приняли участие в межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, которые проходят в эти дни в …


Путин прокомментировал свой уход из политики в 2024 году
Путин прокомментировал свой уход из политики в 2024 году

Владимир Путин в интервью итальянским журналистам сообщил, что он не собирается обсуждать свой уход из политики в 2024 году, потому что …


Пользователи Сети не смогут увидеть выборы в Севастополе
Пользователи Сети не смогут увидеть выборы в Севастополе

Ход голосования на выборах депутатов Законодательного собрания будет фиксироваться камерами видеонаблюдения. Трансляцию с избирательных участков можно будет наблюдать в зале …


Британский теннисист бросил партнершу ради 15-летней участницы Уимблдона
Британский теннисист бросил партнершу ради 15-летней участницы Уимблдона

Британец Джей Кларк будет выступать в паре с 15-летней американкой Кори Гауфф в миксте Уимблдона. Об этом сообщает Daily Mail. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты