Помоги Вике из Севастополя выиграть автомобиль!

4 июня 2019     13
Помоги Вике из Севастополя выиграть автомобиль!

В Севастополе в третий раз прошел ежегодный традиционный конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера – 2019» в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. 

В этом году обладателя главного приза – автомобиля Lada Granta (от партнеров конкурса) среди лучших в своей сфере определят севастопольцы интернет-голосованием. 

Любой желающий может сделать свой выбор в пользу одного из участников с 3 по 13 июня 2019 года, приняв участие в опросе на сайте Правительства.

Конкурс проводился Союзом «Севастопольское объединение организаций профсоюзов», Союзом «Региональное объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» и правительством Севастополя.

Цель – повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганда их достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии. 

В течение марта-мая текущего года проходили предварительные этапы конкурса в организациях и предприятиях, а затем и городские финалы. 

На странице опроса размещены видеоролики о победителях конкурса в своих профессиях: библиотекарь, водитель троллейбуса, воспитатель дошкольного образования, врач, машинист экскаватора, муниципальный служащий, оператор котельной, пожарный, психолог, пчеловод, специалист со средним мед. и фармацевтическим образованием,  учитель,  электрогазосварщик.

Чествование победителей пройдет на концерте ко Дню города Севастополь. 

В народном голосовании принимает участие и водитель троллейбуса ГУП “Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова” Виктория Кайдаш.

Виктория – победитель городского этапа конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса – 2019, участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса – 2018. Стаж работы на предприятии более 15 лет.

Поддержите Викторию, голосуйте за севастопольского профессионала! 

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Источник: Портал Информер

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