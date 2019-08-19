Популяция мидий в Черном море сократилась

19 августа 2019     11
Популяция мидий в Черном море сократилась

Популяция мидий в Черном море существенно сократилась, что угрожает в том числе их выращиванию на аквафермах.

Как пишет РБК, в первом полугодии этого года в Крыму выловили 16,4 тонн мидий, что более чем в 27 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Впервые промышленный вылов моллюсков у берегов полуострова начался в прошлом году. Тогда рыбаки добыли 14 тонн диких мидий. Их вылов в Черном море крайне мал по сравнению с искусственным производством. В первом полугодии 2019 года крымские аквафермы увеличили производство почти в два раза: с 227 до 446 тонн.

Начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма Андрей Дедюхин отметил, что владельцы акваферм обеспокоены растущим выловом диких мидий, так как молодь этих моллюсков воспроизводится в Черном море.

Изначально ученые считали состояние запасов достаточным, чтобы разрешить промышленный лов. Однако осенью и весной, в период размножения мидий, на фермерских плантациях на южном побережье Крыма почти не было личинок.

Председатель правления общественной организации «Черноморское объединение предприятий марикультуры» Сергей Татко  заявил, что фермеры уже столкнулись с сокращением численности личинок мидий. В некоторых районах они вовсе не садились на плантации.

Он добавил, что некоторые фермеры, не получив урожай, переключаются с разведения мидий на устрицы.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 847

Источник: Портал Информер

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