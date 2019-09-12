12 сентября в Киеве проходят массовые обыски по уголовным делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.
“Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств“, – написал Портнов.
Он добавил, что в аэропорту “Жуляны” продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг.
Напомним, дела, в которых Петр Порошенко расследуются в ГБР Украины. Ближайшие допросы Порошенко в Бюро назначены на 13, 18 и 27 сентября, однако, например, 10 сентября, экс-глава государства в ГБР просто не явился.
11 сентября стало известно, что в августе свое первое дело против Порошенко и Климкина открыло НАБУ.
Как пишут украинские СМИ, Порошенко могут арестовать уже 1 января 2020 года, когда закончится срок его депутатской неприкосновенности.
Четверг, 12 сентября 2019 г. 83
Источник: Портал Информер