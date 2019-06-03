Порошенко может присесть и надолго

Дела против Порошенко имеют правовую перспективу. Об этом сообщил глава Госбюро расследований Украины | Русская весна.

Расследования, возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, имеют юридически-правовую перспективу. Об этом, в комментарии украинским СМИ заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба.

«Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это — требование закона. Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это — тайна следствия.–>

Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу», — заявил глава ГБР.

По его словам, следственные действия по этим заявлениям уже активно ведутся.

«Вопросы достаточно резонансны. В связи с этим нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы», — подчеркнул Труба.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования.

«Для нас самое важное — качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе следственно-разыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно, больший период», — считает Роман Труба.

Он также не исключил возможности влияния на следствие извне, учитывая политический вес объекта расследований.

«Нужно пытаться, и мы будем это делать, подводить общество к пониманию, что перед законом все равны.–>

И это именно те категории дел, где мы имеем возможность доказать, что нет избранных. Если человек совершил преступление, он должен понести ответственность», — резюмировал Роман Труба.

Напомним, что Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже четвертое заявление на Порошенко, в котором он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть.

Бывшего президента Украины также обвиняют в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов.

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