Посетители аэропорта Симферополь могут бесплатно отправить новогоднюю открытку

Пресс-служба международного аэропорта «Симферополь» сообщила о том, что каждый желающий может бесплатно отправить новогоднюю открытку своим близким и знакомым.

Стойка с открытками и специальным почтовым ящиком открылась в общедоступной зоне на первом этаже терминала в рамках акции «Новогодняя Россия».

Первые желающие уже отправили праздничные открытки из аэропорта Симферополь.

На стойке представлены открытки пяти разных видов. Все желающие могут их заполнить и положить в находящийся рядом почтовый ящик.

Почта Крыма отправит открытки в любую точку страны или мира.

Акция организована телеканалом «Россия 1» вместе с аэропортом Симферополь и Почтой Крыма. Она нацелена на возрождение добрых традиций поздравления родных, близких, друзей новогодними открытками и продлится до 25 декабря.Ранее в аэропорту Симферополь установили двенадцатиметровую елку. Она стала самой высокой в Крыму из расположенных внутри помещений. С 25 декабря в крымской воздушной гавани для детей начнут работать аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка. Юные пассажиры смогут поучаствовать в мини-конкурсах и получить сладкие подарки.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 619

Источник: Портал Информер