Россияне креативят и оставляют на деньгах необычные послания.
Одни передают приветы, другие – пытаются познакомиться, третьи – сообщают миру свои философские мысли.
Предлагаем полюбоваться.
Россияне креативят и оставляют на деньгах необычные послания.
Одни передают приветы, другие – пытаются познакомиться, третьи – сообщают миру свои философские мысли.
Предлагаем полюбоваться.
Источник: Портал Информер
|
Симферополь признали агрессивным городом
Симферополь вошел в список самых агрессивных городов России. Такие данные социологического опроса представило агентство Zoom Market. По результатам опроса рейтинг …
|
Послание россиян на деньгах
Россияне креативят и оставляют на деньгах необычные послания. Одни передают приветы, другие – пытаются познакомиться, третьи – сообщают миру свои …
|
Правила ПДД появятся перед пешеходными переходами в Севастополе
Сегодня в качестве профилактики ДТП на дорогах Севастополя появились необычные предупреждающие надписи. На асфальт нанесли простые и знакомые всем правила, …
|
Гранты до 4 млн смогут получить фермеры Крыма с августа
С августа крымские фермеры смогут получить грант в размере от 3 до 4 миллионов рублей для старта своего бизнеса по региональному …
|
Эксперты определили среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году
Стал известен среднегодовой пробег легковых автомобилей в России в 2019 году. Он составил 17,5 тыс. км, сообщает Inforeactor со ссылкой …