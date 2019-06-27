Одни передают приветы, другие – пытаются познакомиться, третьи – сообщают миру свои философские мысли.

Россияне креативят и оставляют на деньгах необычные послания.

Симферополь признали агрессивным городом Симферополь вошел в список самых агрессивных городов России. Такие данные социологического опроса представило агентство Zoom Market. По результатам опроса рейтинг …



Послание россиян на деньгах Россияне креативят и оставляют на деньгах необычные послания. Одни передают приветы, другие – пытаются познакомиться, третьи – сообщают миру свои …



Правила ПДД появятся перед пешеходными переходами в Севастополе Сегодня в качестве профилактики ДТП на дорогах Севастополя появились необычные предупреждающие надписи. На асфальт нанесли простые и знакомые всем правила, …



Гранты до 4 млн смогут получить фермеры Крыма с августа С августа крымские фермеры смогут получить грант в размере от 3 до 4 миллионов рублей для старта своего бизнеса по региональному …

