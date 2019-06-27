Послание россиян на деньгах

27 июня 2019     16
Послание россиян на деньгах

Россияне креативят и оставляют на деньгах необычные послания.

Одни передают приветы, другие – пытаются познакомиться, третьи – сообщают миру свои философские мысли.

Предлагаем полюбоваться. 

Источник: Портал Информер

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