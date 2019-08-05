Последствия разгула стихии в Крыму

Ветер повалил в минувшие выходные полтора десятка деревьев в Симферополе. Об этом сообщила начальник департамента городского хозяйства (ДГХ) администрации города Эльвира Евтухова.
«Упало 15 деревьев. Это улица Беспалова, проспект Вернадского, проспект Победы и другие. При этом, некоторые из упавших деревьев на вид были абсолютно здоровыми», – уточнила Евтухова.
Она добавила, что от упавших деревьев никто не пострадал.
«Погибших и пострадавших нет. Упавшие деревья были оперативно ликвидированы», – подчеркнула начальник ДГХ.
Между тем, жители Крыма делятся в соцсетях своими впечатлениями от непогоды.
В Керчи подтопило несколько улиц. Деревья падали из-за сильного ветра также в Ялте.
Понедельник, 5 августа 2019 г. 3
Источник: Портал Информер