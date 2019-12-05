После пожара в Одесском колледже пропали 14 человек

5 декабря 2019     13
После пожара в Одесском колледже пропали 14 человек

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибла девушка и пропали без вести 14 человек, жертв может быть больше. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook.

“В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас в одиночестве с вашим горем”, – сообщил Зеленский.

Он отметил, что надеется, что 14 пропавших без вести как можно быстрее найдутся здоровыми и невредимыми.

“Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше”, – отмечает Зеленский.

Он привел данные, что по состоянию на 06:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них – 5 студентов), 27 человек – в больницах.

Напомним, что пожар начался вчера около 10.00 на 3 этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Подразделениями ГСЧС спасено и эвакуировано 40 человек.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 54

Источник: Портал Информер

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