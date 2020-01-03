Послы Польши и Израиля осудили чествование на Украине Степана Бандеры

3 января 2020     9
Послы Польши и Израиля осудили чествование на Украине Степана Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей организации украинских националистов (запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Шествие в Киеве было приурочено к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. К мероприятию присоединились порядка тысячи человек.“С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить”, – сделали послы совместное заявление.
Их также возмутило решение Львовского областного совета о том, чтобы на чествование памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, “ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя” Ивана Липы и его сына Юрия, создателя “теории украинской расы”, были выделены деньги. Дипломаты в своем заявлении, опубликованном на сайте польского посольства, напомнили об убитых на территории оккупированной Польши и Израиля в 1929-1945 годах “наших невинных братьях и сестрах”: “Чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположно желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов”. 



Пятница, 3 января 2020 г. 96

Источник: Портал Информер

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