Поступления налогов в доходную часть бюджета города Севастополя в 2019 году возросли на 14%

Исполнение доходной части бюджета города Севастополя по налоговым доходам на 26 декабря текущего года составило почти 13 млрд рублей.

По итогам текущего года ожидается поступление налогов в сумме более 13,5 млрд рублей, что превысит поступления за 2018 год на 1,6 млрд рублей, или на 14%.

Основной прирост обеспечен по таким основным доходным источникам, как налог на доходы физических лиц – на 700 млн рублей, или на 9%, по налогу на имущество организаций – более чем на 200 млн рублей, или в 2 раза, по акцизам – около 350 млн рублей, или на 53%, по налогу по упрощенной системе налогообложения – свыше 200 млн рублей, или на 21%, и по налогу на прибыль организаций – порядка 200 млн рублей, или на 12%.Исполнение плановых назначений по налоговым доходам ожидается на уровне свыше 100 %.







Пятница, 27 декабря 2019 г. 352

Источник: Портал Информер