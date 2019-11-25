Потомственных военнослужащих наградят жильем

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий потомственным военнослужащим получать жилье. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Верхняя палата парламента России одобрила закон, который сохраняет право на получение жилья военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семей других военнослужащих до прихода в армию. Федеральный закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей», – сообщила пресс-служба сенатора.

Как пояснила Ольга Ковитиди, соответствующий закон устранит существующую правовую коллизию.

«Эти изменения своевременны и необходимы, поскольку в последнее время получила распространение правоприменительная и судебная практика, в соответствии с которой военнослужащим отказывают в признании нуждающимися в получении жилья в связи с тем, что ранее они обеспечивались жильем как члены семей (в том числе несовершеннолетние) военнослужащих и других граждан, даже при наличии установленных жилищным кодексом РФ оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях», – отметила она.

Закон вступит в силу спустя десять дней после его официального опубликования.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 94

Источник: Портал Информер