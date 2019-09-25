Почему Анастасия Заворотнюк сбежала из Ялты?

Врачи обнаружили у артистки Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание головного мозга, отек, метастазы, пневмонию и полиорганную недостаточность. В СМИ говорилось и о том, что она частично парализована, находится в состоянии комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Через некоторое время стали появляться сообщения о том, что Заворотнюк вышла из комы и критического состояния, дышит самостоятельно, переведена из реанимационного отделения в обычную палату. После врачи признали опухоль неоперабельной, а состояние стабильно тяжелым.

Сегодня СМИ писали о том, что в больницу к звезде привезли годовалую дочку Милу. Кроме того, стали появляться новости, что после того, как Заворотнюк пришла в сознание, ей дали подписать документы (предполагается, что имущественного характера).

У Анастасии квартира в Москве (площадь 190 кв.м.), две квартиры в Ялте (общая площадь 200 кв.м.), дом в новомосковской деревне Крекшино и несколько машин. Общая стоимость имущества актрисы оценивается более чем в 500 млн рублей.

10 лет в Ялте артистка венчалась с третьим мужем, фигуристом Петром Чернышевым, открывала каток на набережной и справляла новоселье в элитных апартаментах на берегу моря.

Ранее Заворотнюк в одном из интервью рассказывала, что у её сына Майкла выявили астму, врачи порекомендовали сухой крымский воздух. Сперва она возила детей на море, а потом приняла решение купить в Ялте недвижимость.

«Ведь нам нужно было несколько номеров – нянечке, детям, мне, а каждый стоит сотни долларов в сутки. Я решила, что выгоднее купить собственное жилье. Когда узнала про эту новостройку, загорелась: место замечательное, да и скидки были приличные в тот момент. Здесь я чувствую себя так легко и уютно. Утром Петю завтраком накормлю, провожу на работу, дети убегут в парк гулять, а я остаюсь дома и наслаждаюсь семейным счастьем», — отмечала Заворотнюк.

Дом находится в поселке Отрадное в пригороде Ялты. На 11 гектарах размещена закрытая территория гостиничного комплекса «Рипарио».

Дизайном апартаментов она занималась лично: белые кожаные обои в гостиной, потолок-парус в комнате сына и прочие оригинальные детали.



«Раньше, в советские годы, здесь был санаторий, еще раньше – имение графа Орлова-Давыдова. Роскошный сад, сосны, ели, трехсотлетние кедры. Да тут белок с балконов кормят, а весной из окна можно наблюдать за дельфинами, они сюда приплывают рожать.

Чистый воздух, приватность, и при этом в шаговой доступности все гостиничные блага: спа-центр, фитнес, ресторан.

Второго такого места во всем Крыму больше нет, и люди с деньгами об этом знают. Публика очень приличная, много банкиров. Вот эта дача – брата Виктора Ющенко, там подальше – вилла экс-президента Януковича. Ради его огромного «чайного домика» здесь в свое время уничтожили виноградники и засыпали старинные винные подвалы.

Дома (тут их называют виллы – А, В, С…) на территории небольшие, от трех до пяти этажей. А вот квартиры приличного метража, много двухуровневых. Из-за этого в некоторых виллах всего по 4-6 квартир. Жилье в «Рипарио» стоит прилично. Говорят, когда дома только сдавались, за местные апартаменты отдавали по миллиону долларов. С годами ценник упал.

Жилье, как у Заворотнюк, – две двухкомнатные квартиры общей площадью 200 «квадратов» (прихожая и кухня совмещены с гостиной, спальни с отдельными санузлами, собственные террасы и панорамные окна) сейчас продаются одним «лотом».

В свое время хозяин купил две соседних квартиры – в одной жил, другую сдавал. Сейчас из Киева сложно мотаться, на границе приходится по 10 часов стоять. Вот многие и избавляются от крымских дач.

Можно купить одну квартиру – за 350 тысяч «зеленых» (22,4 млн рублей), а можно сразу две плюс гараж и бассейн впридачу – это уже 780 тысяч (49,9 млн). Соседи хорошие: тут нефтяник из Тюмени, тут Люба из Харькова, тут пожилая пара из Киева», — рассказывал риелтор по продаже элитной недвижимости.

Сотрудница гостиничного комплекса отмечала: «Жильцов тут немного, летом все на виду, а зимой квартиры пустуют. Анастасию здесь не видели, по крайней мере, последние лет пять, а может и все 10. Знаю, что отдыхала тут когда-то давно, ходила на пляж с мужем и детьми. Скорее всего, свои квартиры она давно продала. Тем более, что жить здесь спокойно ей тут все равно не давали».

Через год после новоселья Заворотнюк пришлось уехать из Ялты, так как не сложилось с бизнесом. Морозить летом лёд в катке «Ялта Ice» стало дорого, да и были долги. «Долги ее взял на себя местный депутат, который в свое время сам же лоббировал этот проект, искал инвесторов. Настя не очень хорошо с ним поступила, а он, кроме прочего, был ее давним знакомым и соседом по апартаментам в «Рипарио». Понятно, что возвращаться в ялтинские квартиры актрисе совсем не хотелось.

Тогда впервые встал вопрос о продаже недвижимости, но тут как гром среди ясного неба – суд наложил арест на жилье актрисы. В 2010 году неизвестный господин – по судебным формулировкам, «третье лицо» — подал иск о признании недействительной сделки купли-продажи и приватизации земли бывшего государственного санатория (вместе с апартаментами Настя купила еще небольшой участок возле дома). Заявитель указал, что дольщица Заворотнюк возвела хоромы на государственной земле Украины. Ялтинская прокуратура начала проверку, которая грозила вылиться в уголовное дело», — говорил экс-сотрудник ялтинской администрации.

Однако Заворотнюк предполагала, что возлюбленный Сергей Жигунов не дал ей спокойно жить. По его словам, в жильё в Ялте он вложил свои деньги, но Настя уехала в Крым с новым супругом Чернышевым. К счастью, прокуратура тогда не нашла нарушений. Однако в Ялте актриса не появлялась.





Среда, 25 сентября 2019 г. 1121

Источник: Портал Информер