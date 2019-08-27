Почему врачи увольняются, а пациенты в Севастополе умирают у порога больницы

Фонд «Здоровье», основываясь на данные министерства здравоохранения РФ, представил сведения о росте смертности в больницах.

Сообщается, что за год смертность увеличилась на 5,5%. Более того, наблюдается рост количества госпитализации — пациентов стало больше, лечить их стали хуже.

Рост летальных исходов наблюдается в 79 субъектах РФ.

Чаще всего умирали в больницах 45 регионов. Высокие показатели – в Ленинградской области, Республике Карелия и Севастополе. За ними следуют Тульская, Тверская и Ярославская области.

Основная причина — это нехватка медиков и огромная нагрузка. В одних учреждениях здравоохранения происходит сокращение ставок, других — специалисты увольняются.

«В данный момент проходит плановое сокращение вакантных (не занятых) ставок. На современном этапе развития медицины данные ставки являются избыточными для обеспечения медицинской помощи населению»,— говорится на сайте РОНЦ им. Блохина.

Например, на Урале стали массово увольняться врачи. Так, две главные городские больницы Нижнего Тагила покидают сразу шесть хирургов, которые недовольны размером зарплаты и переработками.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и конечно, министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом».

Минздрав Свердловской области уже создал специальную межведомственную комиссию в связи со сложившейся ситуацией. В связи с этим в городе был введен особый план госпитализации, а недовольные зарплатами врачи сказали, что уже готовы пойти работать даже кассирами в супермаркет.

К сведению, в родильном доме в Ставрополье во время кесарева сечения умерла 24-летняя роженица, ребёнок выжил. После того, как состояние девушки стало ухудшаться, медики Андроповской районной больницы покинули операционную. Первой ушла 72-летняя врач, сославшись на давление. Её коллега покинула помещение, так как не хотела брать на себя ответственность. Она сказала, что ей нужно срочно бежать домой по семейным обстоятельствам.

По словам очевидца, женщина не дождалась «скорой помощи».

То, что старушке стало плохо, заметила проходившая мимо жительница города. Она попросила врачей оказать старушке помощь, но сотрудники больницы отказались.

Медицинский персонал заявил, что их «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами».

С собой у пожилой женщины были все необходимые для госпитализации документы — паспорт, полис и СНИЛС.

«Вчера на улице Леваневского рядом с больницей №4 на скамейке умерла бабушка. Пока вызывали «скорую» и бегали за водой, ни один врач не вышел, и бабушка умерла. Как оказалось, бабушку выписали только что из больницы, и дальше скамейки, которая находилась возле больницы, она уйти не могла», – сообщила пользователь группы «Чёрный список Севастополя» с ником Светлана Голубева.

Она также раскритиковала равнодушие прохожих и медиков.«Бабушка была бездомной. Выписали её 5 августа, жила на лавочках возле Московского рынка. Врачи больницы №4 сказали, что примут, только если её «скорая» привезёт, пока «скорая» ехала, она умерла. Документы все у неё были», – сообщила пользователь с ником Елена Чертканова.

И.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов прокомментировал произошедшее у себя на странице в социальной сети Facebook:

«В тот же день начали служебную проверку. Департамент здравоохранения и администрация больницы изучают медицинскую документацию; будет дана оценка действиям медперсонала. О результатах проверки сообщим».



Проверку проводит и главное следственное управление СК по республике Крым и Севастополю.

Ранее волонтерское движение «Сердце Севастополя» поднимало вопрос о помощи бабушке по имени Александра. Президент фонда Анастасия Макеева говорила, что женщина была в медицинском учреждении, её вылечили и выписали. Анастасия сообщила, что коренная жительница Севастополя отказывалась ехать в больницу повторно и отмечала, что она плохой человек и не хочет жить.

Волонтеры в группе «Движение волонтеров «Сердце Севастополя»» на странице в социальных сетях писали, что пожилая жительница Севастополя находилась в больнице с травмой ноги. Ее выписали после положенного срока. Перевязки ей делать было некому, активисты выкладывали снимки ее зараженных червями ног.

Что происходит с медиками в нашей стране, которые давали клятву Гиппократа: «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости… Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому»?

Неужели система здравоохранения в России рушится, а Минздрав не только не владеет ситуацией, но и ничем не управляет? По сути, каждый регион в силу своих возможностей создает свою систему здравоохранения.Ранее на одном из совещаний президентудивился:

Более того, чиновники рассказывают руководству о «высоких» зарплатах» медицинского персонала и врачей, не уточняя, что эти зарплаты – результат переработок и дополнительных дежурств.

В некоторых субъектах РФ врачи работают по 300 часов в месяц. По стандарту, норма – 160-170 часов в месяц, просто некем закрыть ставки. Специалисты уходят из государственных клиник в частные, меняют профессии, оставшиеся сотрудники работают «на износ».

Врачи в некоторых региональных медучреждениях брали по 8-10 ночных дежурств к 5-и дневной рабочей неделе в стационаре. То есть 10 раз в месяц врач работал по 32 часа, чтобы заработать 20-30 тысяч рублей.

С такими темпами наша медицина совсем скоро может остаться без хирургов, офтальмологов, гинекологов, стоматологов, терапевтов и других специалистов. Прогноз не утешителен…





Вторник, 27 августа 2019 г. 96

Источник: Портал Информер