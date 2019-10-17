Почему врио губернатора Севастополя не комментирует задержание Моложавенко?

Напомним нашим читателям, что вечером 16 октября сотрудниками Главка МВД России в Крыму и оперативниками центрального аппарата ФСБ РФ был задержан и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко.

Ранее утром того же дня стало известно о задержании экс-директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.

Кроме того, накануне задержания Тарасова, согласно нашим источникам, в Крым прибыли оперативные сотрудники центрального аппарата ФСБ, получившие широкие полномочия для наведения порядка на полуострове.

Между тем, ни один из этих фактов никак не был прокомментирован врио губернатора Михаилом Развожаевым!

Мы прекрасно понимаем, что не дело врио губернатора комментировать приезд в Крым оперативных сотрудников ФСБ РФ. Также принимаем во внимание, что Михаил Тарасов лишился своей должности по прямому указанию врио губернатора, а Михаил Развожаев может не комментировать задержание частного лица, к которому правительство Севастополя не имеет больше никакого отношения.

Но задержание директора ключевого департамента правительства Севастополя Александра Моложавенко, напрямую подчиняющегося врио губернатору Севастополя (пункт 5.2. «Положения о департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя»), также осталось без каких-либо комментариев со стороны Михаила Развожаева.

Конечно же, мы понимаем, что в настоящий момент врио губернатора находится в Москве, где занят весьма важными делами. Но как же так получилось, что за всеми этими делами врио пропустил новости, которые напрямую затрагивают подведомственное ему правительство?

Да и в вопросе о задержании Михаила Тарасова не все так гладко. Согласно информации, которую уже два дня обсуждают во всех кабинетах и офисах Севастополя, задержание экс-директора может быть связано с расследованием уголовного дела в отношении пропавших 2 миллиардов рублей, выделенных по программе ФЦП на реконструкцию очистных сооружений.

А ведь сам по себе Тарасов в этом деле всего лишь мелкая пешка, которая вряд ли рискнула бы затеять столь опасную игру с бюджетными миллиардами.

Мы не следователи и не хотим никого обвинять, но любому разумному человеку понятно, что Тарасов мог лишь выполнять указания своих прямых начальников.

Между тем, прямым начальником Тарасова являлся действующий заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. Именно ему подчинялся и подчиняется департамент городского хозяйства Севастополя.

Вполне вероятно, что у следователей, ведущих дело по таинственному исчезновению 2 миллиардов бюджетных рублей, возникнут вопросы и к самому Базарову.

Конечно же, мы не знаем, какие ответы будет давать Базаров следователям. Тем более, не знаем, удовлетворят ли эти ответы следователей.

Но сам факт, когда один заместитель губернатора Севастополя может проходить по уголовному делу по факту мошенничества и расхищения бюджетных средств, пусть даже в качестве свидетеля, является весьма болезненным для врио губернатора.

А если к этому прибавить и тот факт, что еще один подчиненный врио задержан вечером 16 октября и уже отвечает на вопросы следователя по обвинению в служебном подлоге, картина происходящего складывается, мягко говоря, удручающая.

Между тем, напомним нашим читателям, и Базаров, и Моложавенко были отобраны самим врио для работы в своей новой команде.

Он принимал эти решения и лично поручился за членов своей новой команды, в том числе и за Базарова, перед депутатами Заксобрания Севастополя.

Также он лично поручился и за Моложавенко, который вошел в состав новой команды.

Когда даже бабушки в севастопольских троллейбусах обсуждают вопрос, задержат ли Базарова или же, после визита к следователю, он и дальше будет сидеть в правительстве Севастополя с чистой совестью, – врио губернатора молчит.

Когда все обсуждают задержание главного архитектора Севастополя уже на электронных страницах региональных и федеральных СМИ – Развожаев не подаёт сигнала.

Кого же еще должны арестовать, чтобы врио губернатора, активно ведущий странички в социальных сетях, дал свою оценку событиям, которые произошли за эти два дня в Севастополе.

Мы никогда не были противниками врио губернатора. Более того, нам нравится и его стиль управления, и его желание идти в ногу со временем, и его публичная активность в социальных сетях.

Нам симпатизирует и то, что врио болеет за наш город всей душой и искренне пытается исправить все ошибки его предшественников, вдохновляет его желание дать новый толчок в деле развития города.

Но как же получилось так, что врио губернатора допустил столь грубые ошибки, фактически потеряв контроль над тем, что сейчас происходит в Севастополе?

Вспоминаются слова Талейрана, обращенные к Наполеону Бонапарту, – «Сир, то, что вы сделали, это намного хуже, чем преступление, – это ошибка».

Источник: Портал Информер