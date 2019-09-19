Почему все защищают актера Устинова?

16 сентября Тверской суд Москвы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании, в результате чего один из омоновцев вывихнул плечо. За это 23-летнего Устинова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Теперь многие знаменитости записывают видеообращения в поддержку молодого человека. Но почему общественность не верит в его виновность?

Кто такой Павел Устинов

Павлу Устинову 24 года. Его семья жила в Красноярском крае, а около четырех лет назад переехала в Москву.

Ещё раньше в российскую столицу перебрался сам Павел: в 17 лет, сразу после школы, он поступил в Высшую школу сценических искусств Константина Райкина. Окончив её, начал сниматься на вторых ролях в сериалах и фильмах.

Был призван в армию, отслужил в Росгвардии. Из армии вернулся девять месяцев назад, вновь начал сниматься в кино и искал постоянную работу актером.

«Политикой Павел никогда не интересовался. У нас такая семья, мы политикой в принципе не интересуемся и на митинги не ходим. Даже не голосуем — нам это неинтересно», — отмечает его сеста Юлия Устинова.

Что с ним произошло 3 августа

3 августа 2019 года в Москве проходила несанкционированная акция протеста против действий столичных избиркомов. Как говорит сам Устинов, в этот день он договорился встретиться на Пушкинской площади с другом – хотел обсудить подработку. По словам актера, в протестной акции он не участвовал.

На видео, опубликованном в интернете, заметно, как молодой человек стоит возле входа в метро с телефоном в руке. Попал на видео и момент его задержания: на Устинова набросились четыре омоновца, повалили его на землю и начали бить дубинками.

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Как выяснилось позже, один из сотрудников Росгвардии в момент задержания вывихнул плечо. Потерпевшим оказался сержант Александр Лягин. Его на скорой доставили в институт Склифосовского, где поставили диагноз “закрытый вывих левого плечевого сустава”.

На Устинова завели дело по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ).

Какой вердикт вынес суд

Суд в общей сложности продлился восемь часов. Чтобы разобрать все обстоятельства дела, судье понадобился всего лишь один рабочий день.

Сержант Лягин рассказал в суде, что Устинова решили задержать, поскольку тот активно участвовал в акции и выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес власти (но на видео задержание происходит в полной тишине, молодой человек ничего не выкрикивает).

Как рассказал пострадавший росгвардеец, во время задержания Устинов оказывал сопротивление и пытался освободиться от захвата.

“Я почувствовал, что в плече что-то не то, в плече щелкнуло, когда он движение совершил”, – рассказал суду Лягин.

Сам Устинов свою вину не признал и сказал, что даже не думал противодействовать правоохранителям.

“Я пытался сохранить равновесие, поднять руки и сказать спокойно: “Я в митинге не участвую”.

Свидетели защиты утверждали, что молодой человек ничего не выкрикивал и просто стоял в том месте, где проходил митинг.

На заседание пришел народный артист России Константин Райкин, чтобы поручиться за артиста.

“Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать”, – передал слова Райкина ТАСС из здания суда.

В суде показали только видео, где показан сам момент задержания. Сторона защиты просила суд изучить другие записи, где видно, что предшествовало задержанию (на этих роликах хорошо видно, как Устинов спокойно стоит на площади и смотрит в свой телефон).

Прокурор был против этого, судья с ним согласился. Обвинение запросило для Устинова наказание в виде шести лет колонии.

Почему Устинова признали виновным?

Судья счел, что одного видео задержания и свидетельских показаний росгвардейцев вполне достаточно. На оглашение приговора 16 сентября пришло много людей. Далеко не все друзья и знакомые актера смогли попасть в здание суда.

Устинова признали виновным в применении насилия к росгвардейцу. Свидетельства защиты суд посчитал противоречивыми и неубедительными, в то время как слова Лягина и его сослуживцев – вполне логичными.

Показания самого Устинова судья также не принял, поскольку они опровергаются материалами дела.

Кстати, действия омоновцев в момент задержания суд признал правомерными. Как говорится в приговоре, Устинова задержали за “нарушение общественного порядка”, а дубинки пришлось применить, чтобы подавить оказанное сопротивление.

Почему за Устинова вступились актеры

История Павла Устинова привлекла внимание не только правозащитников, но и деятелей кинематографических кругов РФ.

Одним из первых в поддержку актера публично выступил актер России Константин Райкин — народный артист РФ, художественный руководитель театра Сатирикон и Высшей школы сценических искусств, где учился Устинов.

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Уже после того, как Устинова приговорили к 3,5 годам колонии, ряд российских актеров, журналистов и публичных деятелей призвали коллег привлечь внимание его делу и добиться справедливости

Свои обращения они распространяют в соцсетях с хештегом #свободупавлуустинову.

А четыре московских театра — МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр На Страстном, Другой театр и Сатирикон — завершили в понедельник, 16 сентября, свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова.

Посты в защиту Павла опубликовали Сергей Безруков, Ксения Собчак, Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Лазарев, Ирина Горбачева и многие другие. Некоторые назвали такое решение суда “беспределом”.

Среди тех, кто высказался в поддержку Устинова, есть даже и российский артист Максим Галкин. Он напомнил, что осужденный актер не принимал участия в митинге, но даже без оглядки на это судебный иск росгвардейца выглядит крайне странным.

“Это все равно, что фигурист будет подавать в суд на лед за то, что поскользнулся и упал”, — сравнил Галкин.

Историю суда над Устиновым он назвал “колоссальной репутационной потерей” для российских судов, Росгвардии и властей РФ.

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Выступил в поддержку Устинова и Сергей Шнуров. Он опубликовал у себя на странице стихотворение. “Вы в своём уме? Комон?” – обращается в своем произведении Шнуров к некой “прокурорше”.

Как отреагировал Кремль

Резонансное дело прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти не намерены комментировать само решение суда. В то же время Песков предположил, что оно не повлияет на отношение к правоохранителям со стороны россиян.

“Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии”, — заявил Песков.





Четверг, 19 сентября 2019 г. 7657

Источник: Портал Информер