Почему в России перестали строить торговые центры

В прошлом году в России было введено рекордно низкое число торговых площадей.

Эксперты уверены, что все это результаты снижения покупательной способности россиян, ведь реальные доходы населения падают пять лет подряд.

Как отмечается в исследовании компании Cushman & Wakefield, в прошлом году в России было введено всего 483 тыс. кв. м новых торговых площадей (из них 435 тыс. кв. м в формате торгового центра). Это самым низкий показатель за последние 15 лет.

В развитых странах средний показатель для региональных городов-миллионников соответствует примерно уровню 387 кв. м на 1 тыс. жителей. В то время как в российских городах с населением более 1 млн человек он значительно ниже: например, в Перми всего 135 кв. м торговых площадей на 1 тыс. жителей, в Омске — 273 кв. м, Новосибирске — 283 кв. м.

Из-за не очень благоприятного инвестиционного климата из России уходят и международные девелоперы.

Так, из России уже ушли австрийская компания Immofinanz, немецкий Heitman. Кроме того, финская Stockman продала последний российский актив, Atrium European Real Estate ищет покупателя на семь торговых центров.

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Аналогичная ситуация наблюдается и в Севастополе. За последние пять лет в действие был введен только один ТЦ “Лаванда”.