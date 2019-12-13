Почему в России стали массово пропадать дети на 24 часа?

13 декабря 2019     10
Почему в России стали массово пропадать дети на 24 часа?

В городах России в начале декабря начали массово исчезать дети. Об этом сообщает ТРК «Звезда».

Как отмечается, дети пропадали на сутки, а затем появлялись дома.

Например, в Омске один мальчик угнал отцовскую машину, второй провел ночь в шалаше, третий ушел ночевать в подъезде, а 12 декабря в городе пропали сразу два 11-летних мальчика.

Поисковой отряд «Доброспас-Омск» ищет пропавших. В их группе во «Вконтакте», где опубликованы объявления о пропаже детей, в комментариях под одним из них девушка предложила свою версию исчезновения детей.

«Пропадают дети 2008 года в основном. У меня племянница этого же года. Как-то рассказывала, что у них в школе есть игра», — пишет пользователь.

Она отмечает, что сама она живет в Новосибирске, однако уверена, что Омск — не исключение.

Пропадают не только дети 2008 года рождения, но и старше — в возрасте от десяти до тринадцати лет. Подобные игры очень опасны, так как некоторые испытания заканчиваются смертью.

«Расписывать о каждом нет смысла — в Сети есть вся информация», — говорится в записи ПСО «Доброспас-Омск».

Впервые об этой странной игре СМИ сообщили еще в 2017 году. Она называется «Исчезни на 24 часа» или «Прятки на сутки». Примечательно, что каждый год она повторяется, в основном, в зимние месяцы.

Согласно правилам игры, дети должны исчезнуть на сутки, чтобы об их местонахождении не знал никто: ни родители, ни учителя, ни друзья.

После прохождения испытания участник должен передать эстафету новому игроку.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 62

Источник: Портал Информер

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