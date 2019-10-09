Почему в российских новостройках отказываются от газа

Споры среди экспертов о преимуществах газо- и электроплит в российских новостройках не утихают до сих пор. У жителей высотных домов попросту нет выбора – согласно техническому регламенту «О требованиях пожарной безопасности», установка кухонных плит на газовом топливе в кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более запрещена. Но на «материке» застройщики при строительстве объектов и меньшей этажности все чаще отказываются от газа в пользу электричества.

Немалую роль в этом сыграла и серия трагедий со взрывами бытового газа в российских многоэтажках. Вскоре после этих событий группа депутатов Госдумы даже выступала с инициативой о полном запрете газоснабжения новостроек и переводе старого фонда в ходе капительного ремонта на электрификацию.

По мнению представителей Ростехнадзора, замена газового оборудования на электрическое сделает новые многоэтажки безопаснее.

«Что касается новых домов, особенно когда речь идет о многоквартирных домах, там можно использовать электроплиты – это безопаснее. Кроме того, сейчас эти приборы достаточно высокотехнологичные», — заявил глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин в интервью «Российской газете».

Что делать покупателям

Обычно при выборе квартиры покупатели подбирают подходящую планировку, расположение – куда выходят окна, какой этаж предпочтительнее, тип отопления — центральное или индивидуальное. В последнее время актуальным становится и вопрос, какой тип кухонной плиты будет в новом доме.

Для многих людей газовые плиты привычнее электрических, часто возникают сомнения, не придется ли переплачивать за электроэнергию или сидеть без горячей еды, если отключат свет. Звучат и мнения, что на электроплите сложнее готовить, и вообще кулинарные возможности при использовании газовых приборов шире.

В реальности при обсуждении на форумах и в социальных сетях владельцы электроплит видят больше преимуществ, чем недостатков. Конечно, речь идет о современном оборудовании, а не о старых плитах с чугунными конфорками.

Основные преимущества сводятся к следующему:

Льготные тарифы.

За счет сниженных тарифов на электроэнергию в новостройках с электроплитами коммунальные платежи обходятся не дороже газифицированных. Использование других электроприборов – чайника, посудомойки, стиральной машины, микроволновки – делают экономическую выгоду еще более выраженной. А применение «умных» и двухтарифных счетчиков позволяют еще больше оптимизировать семейный бюджет.

Безопасность.

При использовании электроплит отсутствуют риски взрывов, пожаров, утечек газа. Подключение оборудования не требует специального контроля, его можно свободно перемещать. У современных индукционных плит варочная поверхность при готовке остается холодной, так как происходит нагрев непосредственно дна посуды. Особенно важно это в семьях с маленькими детьми.

Экология.

При использовании электроплит на вытяжках, стенах и мебели в квартирах не образовывается «кухонный» налет, отсутствует копоть и неприятный запах от продуктов горения. Также варочную поверхность электроплит гораздо проще отмыть.

Функциональность.

Современные электроплиты имеют множество автоматических функций — от таймера выключения до программируемых режимов приготовления пищи. Духовые шкафы электроплит — самодостаточный и полностью регулируемый умный прибор со множеством опций для облегчения процесса приготовления пищи.

Одна из основных претензий сторонников газовых плит – скорость нагрева – сейчас также уходит на второй план. В некоторых моделях электроплит нагрев происходит всего за несколько секунд. По отзывам хозяек, нагревание пищи происходит более равномерно. Есть возможность автоматически удерживать заданную температуру. Да и вкусовые качества блюд, приготовленных в мультиварке, уже опережает «ручную» работу.

Эстетичность.

Отсутствие газовых труб, компактные размеры и разнообразие моделей электроплит позволяют гармонично вписать их в любой дизайн-проект кухонь.

До официального запрета использования газовых плит в новостройках дело пока не дошло, но преимущества электрического оборудования становится всё более очевидными для всех: и покупателей, и застройщиков, и властей.

«Последние несколько лет столичные девелоперы всё чаще сознательно переходят на электрификацию домов. Особенно это касается объектов крупной квартальной застройки. Для застройщиков это более выгодно экономически, для покупателей – вопрос безопасности и экологии. Данная тенденция будет только нарастать», – считает руководитель одной из московских строительных компаний Игорь Шоничев.

В Крыму и Севастополе количество газифицированных домов пока существенно превышает число электрифицированных. Но, как уже исторически сложилось, через пару-тройку лет столичные тенденции появляются и у нас. Значит, в скором времени в нашем регионе можно ожидать настоящий «электроплиточный бум». Тем более, после запуска энергомоста и строительства ТЭС электричеством полуостров обеспечен с избытком.

Источник: Портал Информер