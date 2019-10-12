Почему в Севастополе не выполняются ФЦП

В сентябре 2018 г. Гагаринский районный суд под председательством судьи Норец В.А. рассматривает дело и выносит приговор в отношении бывшего директора ГКУ «Капитальное строительство». Суть приговора приведена ниже.Козлов Э.И. назначен на основании распоряжения исполняющего обязанности губернатора Севастополя С.И. Меняйло на должность начальника Государственного казенного учреждения «Капитальное строительство».13.11.2014 между государственным заказчиком – ГКУ «КС», действующим от имени правительства Севастополя в лице начальника Козлова и ООО «Стройпроект» в лице генерального директора Пищулко В.Г. заключен государственный контракт № 15 на комплекс работ по объекту: «Капитальный ремонт Перекладка водопровода Родниковое-Ласпи Ду-300 мм»; цена контракта 53,6 млн. руб.

Козлов Э.И, как руководитель учреждения, заведомо зная о невыполнении в полном объёме и в указанные сроки ООО «Стройпроект» взятых согласно государственному контракту обязательств, в конце 2014 г. принимает и оплачивает невыполненные фактически работы на сумму более 11 млн. руб.Далее ГКУ «КС» и ООО «Крафт» в 2014 г. заключен контракт на выполнение работ по объекту «Строительство газопровода среднего давления в районе Аполлоновой балки, перевод котельной 3-ей горбольницы на газ» был незаконно перечислен 100% аванс в сумме около 24 млн. руб. ГКУ «КС» и ООО «ЛЭД-КОМ» в 2014 г. заключен госконтракт на работы по объекту: «Демонтаж здания по ул. Капитанская, 12», с предусмотренным финансированием 50 млн. руб. по которому так же был незаконно перечислен аванс в сумме около 36 млн. руб.

ГКУ «КС» и тот же ООО «Стройпроект» в 2014 г. заключен госконтракт на работы по объекту: «Реконструкция ДДУ № 25 в Нахимовском районе»,. по которому так же был незаконно перечислен аванс в сумме около 34 млн. руб.

ГКУ «КС» и ООО «Севстройинвест» в конце 2014 г. заключен госконтракт на ремонт здания аптечного склада по ул. Токарева, 2», по которому незаконно был перечислен 100% аванс ООО «Севстройинвест» в размере 12,3 млн. руб.

Далее работ по по объекту: «Строительство миникотельной средней школы № 18» и контракт на установку оборудования по данному объекту без предусмотренного законом прохождения государственной экспертизы, без решения правительства Севастополя и без какого-либо конкурса, незаконно был перечислен аванс в размере 5,1 млн.руб.

ГКУ «КС» и ООО «ПКФ «Интер-Феникс» в 2014 г. заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Оборудование скважины в с. Родное, строительство РЧВ (резервуар чистой воды), насосной станции и прокладка водовода протяженностью 650 м.»; цена контракта составила 8 млн. руб. Козлов Э.И, как руководитель учреждения, заведомо зная о невыполнении подрядчиком в полном объёме и в указанные сроки взятых согласно государственному контракту обязательств, в конце 2014 г. принимает и оплачивает невыполненные фактически работы на сумму более 3 млн. руб.

Общая сумма ущерба, нанесённого и определённая судом к взысканию с подрядчиков, составила более 75 млн. руб., заведены уголовные дела о мошенничестве со стороны участвовавших в деле подрядчиков. Однако, обвиняемый Козлов признал себя виновным частично, корыстные мотивы(!) в своих действиях отрицал и получил по 1–2 года по 286, 292 ст. УК РФ по каждому эпизоду, общим сроком 2 года условно с запретом занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

И хотя Эдуард Иванович не являлся ветераном, инвалидом, многодетным и прочее, судья Норец счёл возможным чудесным образом освободить от наказания подсудимого в связи с законом об амнистии. Такое же удивительное великодушие проявила прокуратура.Ничего удивительного нет в том, что в том же месяце директор ГБУ «Дирекция капитального строительства» (новое название ГБУ «КС» со старыми кадрами) Андрей Петрович Коваль, о котором долго и занимательно можно рассказывать, но отдельной историей, принимает на работу в отдел строительного контроля.

Кто бы сомневался, что человек умеет контролировать подрядчиков! Через полгода Эдуард Иванович возглавляет отдел и разворачивается по полной. Пока в дирекции, как в калейдоскопе, менялись директора, только он неусыпным бдением удерживал нерадивых подрядчиков в узде строительных норм и правил.

Договороспособность указанного товарища позволяла творить чудеса вместе с подрядчиками. В мгновения ока вырастали бетонные стены и выкапывались котлованы из бумаги, волшебным взмахом шариковой ручки в бетон проникали недостающие тонны арматуры, а качество штукатурки повышалось до требуемого СНИПами уровня. Нельзя назвать работу товарища Козлова лёгкой. Бывали и проколы – приходили жаловаться подрядчики, некоторые даже кляузы писали руководству. Но разве это кому-нибудь интересно.К слову, ещё товарищ Смирнов С.Н., будучи директором департамента капитального строительства города, завёл добрую традицию раздавать указания сотрудникам подведомственного учреждения через голову руководителя. Надо сказать, что Эдуард Иванович искусно пользовался этой традицией и просто не появлялся на работе большую часть рабочего дня, ссылаясь на указания сверху и производственную необходимость присутствия на объекте.

Пытались, конечно, завистники подловить, писали докладные, но тщетно. А после того, как появился у него надёжный друг в лице заместителя директора департамента Даниила Юрьевича Кирилкина, жизнь вообще наладилась. Говорят, Даниил Юрьевич в прошлом соучередитель игорного бизнеса, божьим попущением попавший в строительную отрасль, «давил» клиента (подрядчика) сверху, Эдуард Иванович – снизу, с мягкого подбрюшья, как говорится. Несговорчивые подрядчики у Эдуарда Ивановича имели много проблем.

В ООО «Алгоритм», заканчивая выполнять строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство дополнительного корпуса детского сада №43 в с. Орлиное по ул. Кедровая, 11», столкнулись с настойчивым желанием Э.И. разорвать с ними контракт.

По словам сотрудников Э.И., не то, что бы вообще не был в Орлином, но, так скажем, нечастый гость. По крайней мере, материальных следов своего пребывания на объекте в виде письменных замечаний подрядчику не оставлял – сказывается опыт конструктивных взаимоотношений с правоохранительными органами. Очень похожие взаимоотношения сложились с ООО “СК ЮжУралСтрой”.

Хотя Э.И. не был уполномочен лично контролировать этот объект, однако проявил активность во взаимоотношениях с подрядчиком, можно даже сказать – излишнюю. Подрядчик даже жаловался на коррупционные действия Э.И., но какие могут быть вопросы, если сверху, как зонтик, возможно, прикрывает Даниил Юрьевич.Да и нынешний и.о.директора ГБУ «Дирекция КС» А.Г.Петров, похоже, только зиц-председатель до конца года, надо же кому-то за всё отвечать? В следующем году, судя по всему, ему предстоит тяжёлая работа с правоохранительными органами, а пока можно не заморачиваться!

Опять же, не то чтобы об этом никто не знал. Ещё в феврале текущего года руководство уважаемой компании АО «Техстрой» жаловалось самому губернатору на не совсем законную активность Э.И., вроде было дано распоряжение через директора департамента Смирнова тогдашнему директору ГБУ «Дирекция КС» Ковалю уволить зарвавшегося сотрудника… Не получилось!

Коваль назначил Козлова начальником отдела. Э.И. переиграл компанию, контракт по данному объекту расторгнут. К слову, первым замом директора ГБУ «Дирекция КС» назначен А.Н Бронников, недавний руководитель (не последнее лицо в компании) обособленного подразделения ООО «ТехСтрой». Как А.Н Бронников будет с бороться искушением подыгрывать «Техстрою», у которого сейчас масса проблем по другим незаданным объектам, где заказчик «Дирекция КС», неизвестно. Но поговаривают, что дружба с губернатором может ему в этом помочь.

Не смущают Э.И. и такие шалости, как приёмка, ну, «не совсем выполненных» работ. Хоть бы взять ГБОУ «ОЦ «Бухта Казачья»». Оказывается сети ГВС и отопления ещё не доделаны, а акты приёмки уже подписаны, о чём директор школы и уведомлял Дирекцию.

На этом радужном фоне процент исполнения планов по Федеральной целевой программе за первое полугодие 2019 г. 8% никого из руководства не смущает. Конечно, губернатор понервничает из-за результатов в конце года, но это же не повод, чтобы искать квалифицированные кадры для назначений.

Анатолий Петров







Суббота, 12 октября 2019 г. 83

Источник: Портал Информер