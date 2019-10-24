Почему в Севастополе отложили избрание председателя Нахимовского муниципалитета?

Забавную, но в то же время и поучительную, историю рассказали на днях охранники Нахимовского муниципалитета.

Напомним, что председатель оного муниципалитета Михаил Михайлович Брицын выиграл выборы в Заксобрание по 8-му избирательному округу и в соответствие с законодательством сменил кресло председателя на место депутата.

Поиски новой кандидатуры на ставшее вакантным место председателя Нахимовского муниципалитета продолжались недолго.

Практически единодушно на этот важный пост был выдвинут член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Нахимовского муниципалитета от той же партии Михаил Вячеславович Лазарев.

Фигура, мягко говоря, отнюдь не публичная, предпочитающая заниматься бизнесом и до сей поры, в городской политике особо не отсвечивающая.

Кандидатура Лазарева получила согласование на всех уровнях партийного контроля и дело осталось за малым, – провести сие решение в жизни руками депутатов Нахимовского муниципалитета.

Однако именно в этот момент и началась та самая забавная, но поучительная история.

Как утверждают вышеупомянутые охранники, в дело избрания главы муниципалитета совершенно неожиданно вмешался врио губернатора Михаил Развожаев, которые и озвучил свои пожелания по данному вопросу.

Во-первых, врио губернатора якобы предложил всем претендентам на эту должность, а не только Михаилу Лазареву, проследовать в здание на улице Ленина на предмет выяснения их политической благонадежности, способности к труду на благо жителей района, а также отсутствие компрометирующих сведений.

Во-вторых, врио губернатора якобы высказал пожелание присутствовать на столь важном мероприятии — избрание председателя муниципалитета. А в связи с тем, что рабочий день врио расписан на ближайшие недели, оная процедура была отложена на неопределенное время.

Эти пожелания, хотя и достаточно странные, но в целом, вполне объяснимые, учитывая то, что именно врио губернатора предстоит работать с главами муниципалитетов и ему хотелось бы, по крайней мере, познакомиться лично с претендентами.

Однако все эти благие помыслы вызвали весьма заметную панику, ибо породили целую волну страхов и сомнений как у основного кандидата на должность председателя Нахимовского муниципалитета, одобренного любимой партией, так и у остальных депутатов, и не только Нахимовского района.

Ведь, с уходом Антона Тицкого в Москву стала вакантной еще и должность председателя Ленинского муниципалитета, а, учитывая затянувшуюся войну с мусором в Гагаринском районе, в перспективе маячат еще и выборы нового председателя Гагаринского муниципалитета.

Источник: Портал Информер