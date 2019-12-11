Почему глава севастопольского исполкома ОНФ Лариса Мельник подверглась нападкам украинских СМИ?

По чистой случайности во всемирной паутине Интернета наткнулись на публикацию ресурса «Нескучный Крым» от 28.03.2018 года под заголовком «Полуграмотные крымчане с партбилетами «Единой России» продолжают решать судьбы жителей Крыма».

Познакомим наших читателей с фрагментом данной статьи:

«При поверхностном изучении биографий избранных нами местных законодателей, размещенных на сайте Ленинского муниципального округа, в глаза бросается отсутствие таковой у Ларисы Мельник. Почему-то такая мелкая оплошность вызвала у меня желание узнать об этом человеке больше. Среди всей информации о Ларисе Мельник в Google, мое внимание привлек сайт candidates.golosinfo.org (российская энциклопедия кандидатов). На сайте отображено, что высшее образование госпожа Мельник получила в Киевском государственном университете им. Т.Г. Шевченко, который окончила в 1988 году. Я могу с уверенностью сказать, что информация, отображенная на этом сайте, взята из официальных источников или предоставлялась лично Ларисой Мельник.

В Киевском университете им. Т.Г. Шевченко мне удалось узнать, что некая Мельник Лариса Вадимовна, 13.12.1962 г.р. не оканчивала университет в 1988 году.

Тогда откуда у нее диплом (диплом N 030266 Киевский госуниверситет им.Шевченко, специальность – политология в 1988 году)? Как видим, после воссоединения Крыма с Россией ничего не изменилось. И это только один пример. Чиновники, депутаты без образования, выходцы из старых «коррупционных кормушек» под эгидой «новой» власти занимают руководящие посты, при этом, не имея даже образования. Так и продолжают полуграмотные «мельники» уже с российскими паспортами и партбилетами «Единой России» решать судьбы крымчан».

Ясно дело, нашёлся какой-то вражина, чтобы на вражеском ресурсе оклеветать человека. И ни абы кого, а руководителя севастопольского исполкома ОНФ! Это первое, что пришло на ум после ознакомления с данной публикацией.

Поэтому с самой благой целью – разоблачить злопыхателя – решили собрать сведения о столь значимой фигуре в структуре ОНФ.

Первым делом заглянули на официальный сайт Ленинского муниципального округа. Каково же было наше удивление, когда вместо биографии обнаружили довольно странную таблицу.

У остальных депутатов Ленинского муниципального округа – биография, как биография. У всех до единого (кроме Мельник) указано, какие вузы оканчивали, где работали и т.д. Всё ясно и понятно. С Мельник ничего не понятно. Где, когда (с какого и по какое время) работала врачом и политологом?

Впечатление такое, что жизнь её началась после 2014 года.

Озадачившись, стали искать хоть какие-то крупицы её биографии. Оказалось, что Лариса Вадимовна являлась руководителем и учредителем севастопольского отделения украинской партии «Рiдна Вiтчизна». Как писали СМИ, «временно не работающая Лариса Вадимовна Мельник» шла под 13 номером на парламентских выборах в Верховную Раду в 2012 году.

Одной из своих задач эта маргинальная партия ставила «признание курса на европейскую интеграцию приоритетным и определяющим вектором внешней политики Украины». Видимо, поэтому партия набрала во всём городе всего 167 голосов в свою поддержку.

От той же партии Мельник пыталась попасть и в севастопольский горсовет на промежуточных выборах 7 апреля 2012 года. Но «Рідна Вітчизна» была снята с дистанции за позднюю подачу документов и за нарушения при проведении партконференции.

Примечательно, что в Крыму лидером этой партии позиционировал себя турецкий бизнесмен Али Кылынч, конечной целью которого, по информации СМИ, было присоединение Крыма к Турции.

«Удивительно, – писал НОВОРОС.info, – на мероприятиях и в агитационной работе в поддержку турка принимают участие и славяне».

Даже в Севастополе турок засветился. Интересно, кто ему помогал здесь организовать мероприятие? Не руководитель ли севастопольской партийной ячейки?

Самое прикольное, что Мельник до сих пор числится руководителем этой партии в Севастополе в реестре украинских компаний и общественных организаций.

Странно, что Лариса Вадимовна не разорвала отношений с «Рідна Вітчизна» ещё в то время, поскольку уже в 2013 году она позиционировала себя как председатель инициативной группы общественного движения «Украинский выбор», как видим из обращения, опубликованного в «Севастопольской газете» 25.12. 2013 года.

А дальше наступил 2014 год. И Лариса Вадимовна влилась в стройные ряды «героев Русской весны».

Самые ранние сведения о её образовании находим в «Одноклассниках».

Как видим, с 1980 по 1985 год она училась в Киевском Национальном медицинском университете им. А.А. Богомольца.

С 1986 года по 1988 получала образование в Самарском государственном медицинском университете (КМИ им. Д.И. Ульянова) и Самарском военно-медицинском институте.

В 2016 году на сайте «Российская энциклопедия кандидатов» всплывает ещё одно учебное заведение – Киевский государственный университет им. Шевченко. На этом сайте указано, что Лариса Вадимовна окончила его в 1988 году.

В информационной системе «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ» (единая база депутатов фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех регионах Российской Федерации) указано, что КГУ им. Шевченко Мельник окончила в 1989 году.

Безусловно, есть особо одарённые люди, способные учиться одновременно в трех высших учебных заведениях совершенно разных направлений. Возможно, Лариса Вадимовна принадлежит к их числу, и преодолевала пространства, чтобы вовремя сдать экзамены сразу в трёх вузах.

Такая жажда знаний, несомненно, похвальна. Правда, где, на каком трудовом поприще, она применила полученные знания, остаётся тайной за семью печатями.

Удивляет другое. Почему изначально на «Одноклассниках», куда заходит по сей день, она не указала столь престижный вуз, как КГУ им. Шевченко? И потом, эти странные расхождения в датах окончания киевского университета: на одном ресурсе – 1988 год, на другом – 1989 год.

По понятным причинам, в отличие от украинских журналистов, мы не можем обратиться в киевский университет с целью уточнить дату получения диплома Ларисой Мельник.

Может, прокуратура, другие компетентные органы развеют сомнения, заодно проведя экспертизу подлинности киевского диплома на давность его изготовления? Чтобы ни у кого никаких вопросов не возникало.

А то ведь найдутся ещё недоброжелатели, которые вспомнят про Уголовный кодекс, предусматривающий наказание за использование поддельных дипломов. В частности, часть 1 статьи 327, которая предусматривает за это деяние ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

А в части 3 той же статьи говорится: «Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев».

Если с помощью поддельного документа гражданин еще и выгоду поимел, то его могут обвинить по статье 159 УК «Мошенничество». В этом случае он может провести за решеткой до 6 лет.

И начнут эти самые недоброжелатели муссировать тему вдоль и поперёк, склоняя в разных падежах имя главы севастопольского исполкома Народного фронта.

Кому такой скандал нужен? Уж точно не сопредседателям севастопольского ОНФ – уважаемым и заслуженным людям.

Источник: Портал Информер