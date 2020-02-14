Почему горят дома на улице Паршина в Севастополе (ВИДЕО)

В Севастополе в доме на улице Паршина произошел очередной пожар — выгорела брошенная квартира. Это уже не первый случай пожара в доме. О том, почему горят квартиры на улице Паршина, рассказала общественница Нина Прудникова.
Отметим, что редакция «ИНФОРМЕРа» присоединяется к словам Нины Прудниковой и просит правительство Севастополя, а также соответствующие службы города взять на контроль данный вопрос, дабы не допустить трагедии.
А для тех, кто предпочитает общаться с жителями дома на улице Паршина, мы публикуем еще одно видео, на котором о произошедшем расскажут сами пострадавшие при пожаре. Хорошо, что на этот раз все обошлось без человеческих жертв.Сегодня севастопольские спасатели сообщили о том, что за прошедший период нового года в Севастополе зафиксировано 102 пожара, 21 из них произошел в частном секторе города. Только за полтора месяца жертвами огня и дыма стали 6 человек. Причиной их гибели, по предварительным данным, является неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Пятница, 14 февраля 2020 г. 65
Источник: Портал Информер