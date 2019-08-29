Почему депутат Горелов сбежал на 3-ий округ?

Депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Горелов представил свою предвыборную программу в качестве кандидата в депутаты Заксобрания города второго созыва, а также отчитался о проделанной за пять лет работе. С лозунгом «Не воровать и не врать» он пытается остаться в большой политике, и тут же сам противоречит этому лозунгу.

Так, в отчете о проделанной работе он без зазрения совести приписывает себе и своим сторонникам заслуги Правительства. По мнению Горелова, именно благодаря ему на площади 50-летия СССР организовали пешеходную зону, отремонтировали проезжую часть по улицам Репина, Героев Подводников, Ефремова, установили детскую площадку в сквере Севастопольских курсантов и многое другое.

Депутат Вячеслав Горелов – один из самых преданных сторонников олигарха Алексея Чалого в Законодательном Собрании города. В местный парламент он пришел в 2014 году именно с подачи олигарха: до событий «Русской весны» Горелов 20 лет работал в компании «Таврида Электрик», принадлежащей Чалому.

Всю предвыборную компанию Алексей Чалый и его команда, в составе которой и Вячеслав Горелов, обещали за период своей каденции сделать Севастополь технологичной столицей России, повысить уровень жизни в городе, создать новые рабочие места, реконструировать важные инфраструктурные объекты и многое, многое другое.

В отчете Горелова, который сейчас вместе с предвыборной программой раздают на территории третьего мажоритарного округа его агитаторы, результатов работы по этим направлениям нет. Но есть другие пункты, близкие каждому севастопольцу.

Пять лет Вячеслав Горелов был депутатом по мажоритарному округу №4 (улицы Гагарина, Ерошенко, Древняя, Дм. Ульянова, Ефремова, Дыбенко). За это время, по его мнению, он реализовал на своем округе как минимум 23 пункта программы.

Однако большинство из перечисленного сделано силами правительства.

Так, Горелов уверяет, что благодаря ему был обеспечен доступ к пляжу Солнечный во время благоустройства сквера им. Анны Ахматовой. Напомним, реконструкцию начали летом 2017 года и многие переживали, что на время ремонта отдыхающих не будут пускать к морю. Тогда ситуацию взял на контроль Дмитрий Овсянников, занимавший в то время должность главы города.

«Пляж «Солнечный» открыт для свободного доступа. Ранее мы совместно с застройщиком обсудили возможный выход из сложившейся ситуации и нашли вариант, при котором нам удастся совместить реконструкцию парковой зоны и возможность доступа отдыхающих к морю в летний период. Пляж соответствует всем нормативам», – отметил Дмитрий Овсянников во время проверки готовности пляжа к приему отдыхающих.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Оказывается, к обеспечению доступа отдыхающих на пляж Солнечный Горелов не имеет никакого отношения – это сделал губернатор, которого «команда Чалого» всеми силами пыталась отстранить от занимаемой должности. То есть Горелов постоянно критиковал работу главы города, но не побрезговал позаимствовать его заслуги.Похожая ситуация сложилась с установкой детской площадки в сквере Севастопольских курсантов в Стрелецкой бухте. Проект был реализован в рамках «губернаторской инициативы», но в отчете Горелова указано, что площадку установил он. К слову, правительство Севастополя выделило на строительство площадки порядка 3 млн рублей из городского бюджета.

Все, что сделал для этой площадки Горелов, – приехал на объект незадолго до его открытия, прихватив с собой съемочную группу чаловского телеканала НТС. На камеру он рассказал, какие недочеты нашел на недоделанной площадке и уехал. После этого внес установку площадки в список своих заслуг – как будто бы открыл ее за свои личные деньги.Одним из первых пунктов в отчете о проделанной работе Вячеслав Горелов указал создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения «Ласпи». Напомним, зону ООПТ здесь поручил создать Президент РФ Владимир Путин, чтобы защитить земли от застройки. Границы будущих участков ООПТ обозначил Вячеслав Горелов в составе специальной комиссии, но, когда его работу по поручению Дмитрия Овсянникова проверил Севреестр и Севприроднадзор, оказалось, что на территории Ласпи в состав природоохранной зоны «чудесным образом» не вошли около 60 земельных участков общей площадью 100 га.

«Слепота» руководителя профильного комитета Заксобрания Вячеслава Горелова не осталась незамеченной: его избирательность во взглядах на проблему Ласпи Дмитрий Овсянников назвал «некомпетентностью». И если бы не внимательность чиновников Севреестра и Севприроднадзора, 60 земельных участков не вошли бы в ООПТ.

Также депутат Горелов считает, что защитил жителей улицы Гавена от уплотнительной застройки. Речь идет о территории возле дома №14-А, где в 2018 году появилась строительная техника и начала рыть траншею. Как позже оказалось, работы не были связаны с началом стройки, а выполнялись по заявке города для обеспечения электроэнергией парка Ахматовой., — рассказал главный инженер ООО «Севастопольэнерго» Виктор Шульженко.

То есть, о какой-либо уплотнительной застройке на Гавена и речи не было, но Горелов считает, что он защитил от нее горожан. При этом по-настоящему незаконное строительство, с которым столкнулись жители Севастополя, отклика в сердце депутата Горелова не нашло.

Так, он ни разу не попытался воспрепятствовать стройке в Парке Победы. Одним из самых уродливых новостроев, разместившихся прямо посреди променада, остается так называемый оздоровительный комплекс «Мир», расположенный по адресу Летчиков, 6. Застройщиком выступает фирма «Форвард», входящая в группу компаний «Компромисс». Под видом мифического оздоровительного центра был возведен комплекс апартаментов, но Горелов – молчит.Отдельная заслуга Горелова, по его же мнению, – противодействие освоению территории у горы Гасфорта, переданной в аренду «Ночным волкам». Напомним, здесь должен был появиться масштабный парк «Патриот», однако против его создания выступала «команда Чалого», Горелов в том числе. Чалисты говорили о том, что проект не реализуют, деньги «пропадут», а водоем, в который попадали строительные отходы во время работы завода, и вовсе предлагали сделать водохранилищем.

В итоге этой травли минобороны отказалось от изначально выбранного места, чтобы не быть втянутым в конфликт. В конце концов парк решили строить сразу на нескольких площадках, расположенных в разных частях города, на большом удалении друг от друга. Одна из них находится на Мекензиевых горах, другая – на аэродроме «Южный». Еще одну разместили в городской черте на улице Отрадная: здесь построили спортивную площадку, огородили сеткой. Везде мусор и заборы. Ощущение, будто всё это заброшено, и при этом давно.

Чаяниями Вячеслава Горелова город остался без масштабного парка «Патриот» у горы Гасфорта, и, судя по всему, альтернативные площадки не смогут восполнить эту потерю. Чем гордится в этом случае Горелов, непонятно. Наверное, упущенной для города возможностью.Приписывает к своим заслугам Вячеслав Горелов также организацию пешеходной зоны на площади 50-летия СССР. Однако сделано это было также указом правительства. Более того, во время неразберихи на площади, когда предприниматели требовали оставить там парковку, а пешеходы выступали против транспорта, Горелов не говорил ничего. При этом СМИ Чалого вообще выступали против установки шлагбаума при въезде на площадь. А сейчас оказалось, что Горелов его чуть ли не сам установил.

Неудивительно, что после такого обмана своих избирателей депутат Горелов не рискнул баллотироваться по 4-му округу, на который он пришел после выборов в сентябре 2014 года (улицы Гагарина, Ерошенко, Древняя, Дм. Ульянова, Ефремова, Дыбенко). Он просто сбежал на 3-ий округ, наивно полагая, что там сможет рассказать то, чего не делал, и ему поверят.





Четверг, 29 августа 2019 г. 81

Источник: Портал Информер