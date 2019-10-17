Почему женщины в Севастополе живут дольше мужчин?

Ожидаемая продолжительность жизни в городе — 73,63 года. По сравнению с предыдущим периодом она выросла. Севастополь по данному показателю на втором месте среди регионов ЮФО. Республика Крым по данному показателю занимает последнее место в ЮФО с цифрой 72,22.

В Севастополе у мужчин ожидаемая продолжительность жизни — 68,55, у женщин — 78,43 года.

Таким образом, показатель улучшился по сравнению с предыдущим исследуемым годом, когда он составлял 73,37 года.

За период с января по август 2019 года в Севастополе умерло 3929 человек, что на 179 больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Если брать первое полугодие 2019, то, согласно данным Крымстата, в январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в Севастополе снизилась рождаемость — с 9,7 человек на 1 тыс. населения до 9,1. За этот же период увеличилась смертность — с 13 на 1 тыс. населения до 13,7.

Таким образом, в городе сохраняется естественная убыль населения (смертность превышает рождаемость). Но при этом население города растёт за счёт миграции.

По итогам первого полугодия в числе причин смерти лидируют болезни системы кровообращения (808,5 на 100 тыс. населения) и новообразования (256 на 100 тыс.). Самоубийств зафиксировано 16,4 на 100 тыс. населения, убийств 2,7 на 100 тыс., смертность в ДТП составила 4,6 на 100 тыс.

За первое полугодие 2019 года количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков и разводов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. браков — на 195, разводов — на 191.







Четверг, 17 октября 2019 г. 123

Источник: Портал Информер