Почему игорная зона в Крыму никому не нужна?

Правительство Крыма ждет, когда Москва согласует проект создания игорной зоны в Большой Ялте. На сегодня пакет документов уже находится на рассмотрении в Минфине РФ.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что открытие игорной зоны принесет в бюджет миллиардные доходы. Но так ли это? И не окажется ли, что вместо прибылей бюджет получит убытки?

Напомним, что закон о создании в Крыму игорной зоны Владимир Путин подписал еще в июле 2014 года, а впервые о ней заговорили 21 марта 2014 года. Тогда же были ожидания интереса со стороны крупных иностранных инвесторов, которые «введут в регион инвестиции через венчурные фонды и офшорные компании», но этого так и не произошло.

Изначально проект выглядел грандиозным и масштабным под стать знаменитому Лас-Вегасу, но по мере обсуждения становился все меньше и меньше.

Согласно проекту, крымская игорная зона должна называться «Золотой берег» и займет площадь в 15 га в окрестностях поселка Кацивели (Большая Ялта), но за его пределами. Планировалось, что здесь появятся не только игровые центры, но и концертные залы, гостиницы и девять пляжей.

Согласно плану, уже в начале 2020 года должно начаться строительство объектов будущей игорной зоны, но ни их количество, ни компания-оператор игорной зоны, ни объем инвестиций (раньше озвучивалась сумма в 8 млрд рублей) до сих пор не известны

«Экономический эффект, по расчетам экспертов, составляет более 25 миллиардов в год. Кроме того, развитие инфраструктуры на месте, где будет располагаться игорная зона, – начиная от строительства дорог и заканчивая строительством отелей. Также увеличение рабочих мест», – рассказал журналистам о проекте заместитель мэра Ялты Александр Гарагуз.

Доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов считает, что озвученные властями показатели потенциальных доходов «слишком оптимистичны».

Во-первых, богатые люди не приедут в Крым из-за риска попасть под санкции.

Во-вторых, вопрос транспортной доступности остается нерешенным. Трасса «Таврида» мимо Кацивели не проходит, а до аэропорта Симферополя нужно добираться не менее двух часов.

«Я бы не был так оптимистичен в оценках доходности игорной зоны в Крыму. Быстрого развития туристической инфраструктуры ждать тоже не стоит, это процесс длительный. Турпоток в Крым растет, но стоимость одного дня отдыха снижается, как и общее количество денег, которые оставляют здесь отдыхающие. Что заставит состоятельных туристов поехать играть именно сюда, не знаю», – говорит Виктор Реутов.

Схожего мнения придерживается и генеральный директор Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополь Гирей Бекиров, который считает, что прибылей от игорной зоны бюджет не получит, а вот уровень криминала резко вырастет.

«Игорный бизнес один из самых прибыльных, и он привлечет новые инвестиции и гостей с деньгами. Отрицательный момент – сюда потянется криминал, потому что азартная индустрия частично всегда находится в тени. Я думаю, что будет негативная социальная реакция. Крым – это, прежде всего рекреационный, лечебный курорт, детская здравница в том числе, а игорный бизнес больше подходит для молодежного и шумного Сочи», – сказал Реутов.

Еще в 2009 году был принят федеральный закон, запрещающий игорный бизнес на всей территории страны, кроме отдельных специальных зон – в Приморском крае вблизи Владивостока («Приморье»), на Алтае («Сибирская монета»), под Калининградом («Янтарная») и в Краснодарском крае («Азов-Сити»). Позже Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи.

На практике игорные зоны в России развиваются крайне медленно. «Азов-Сити» открыли в 2010 году на границе Краснодарского края и Ростовской области. Общий объем инвестиций в нее оценивается в 6 млрд рублей. Но в итоге местные власти решили её закрыть, заявив о неээфективности и убыточности проекта.

Такая же судьба постигла и остальные игорные зоны. Некоторые из них по-прежнему продолжают работать, но доходы от них мизерны и все дело идет к их окончательной ликвидации.

И это неудивительно, ведь в той же Москве существуют сотни нелегальных казино и игорных домов. А раз так, то зачем ехать в другие регионы? Что же касается российских нуворишей, то они предпочитают тратить деньги в казино Минска, Монако, Макао и Лас-Вегаса.

Во-первых, потому что это престижно, а во-вторых, подальше от бдительного ока силовых структур.

И не надо быть провидцем, чтобы понять, что и будущая игорная зона в Крыму просто обречена на прозябание и медленное умирание.

Источник: Портал Информер