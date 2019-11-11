Почему на одиночные пикеты в Севастополе некоторые граждане ходят как на работу?

Интернет-издание «Федерал пресс» опубликовало большой материал, посвященный эпидемии одиночных пикетов, которые начались в Севастополе с лета этого года.

Как пишет издание, «если истории политических пикетчиков СМИ широко тиражируют, то люди, лишившиеся работы, или многодетные матери чаще всего никому не интересны – ни властям, ни журналистам».

Столь пристальное внимание к одиночным пикетам со стороны федеральных СМИ наблюдается впервые со времен губернатора Севастополя Сергея Меняйло. Напомним, что для него все это закончилось крайне плохо – он лишился своего поста, был отправлен полпредом в Сибирь.

Мы прекрасно понимаем, что в Севастополе, как и любом другом городе, у простых людей множество нерешенных проблем. И иногда, происходит так, что добиться правды и справедливости, можно только выйдя на пикет.

Проблема заключается только в том, что некоторые пикетчики ходят на пикеты как на работу, а период их активности странным образом совпадает с подковерной борьбой за власть в городе.

Как отмечает в интервью российским журналистам севастопольский политолог Сергей Михайлюк, за организацией пикетов стоит группа Алексея Чалого.

“Все, кто отвечают за внутриполитический контур в правительстве Севастополя, прекрасно понимают, кто стоит за этими пикетами. Если вы посмотрите на личности и персоналии, то увидите, что это все люди, косвенно поддерживающие риторику группы Чалого. Мы видели этих же людей, например, в защиту Матросского бульвара.

В последнее время они массово пошли на одиночные пикеты.

Может быть, они даже не знают, что ими манипулируют. А вообще практика искренних протестов одиночных, если проблема не высосана из пальца, что у нас в Севастополе любят политические лидеры применять, заслуживает внимания. Они в любом случае имеют эффект”, – утверждает Сергей Михайлюк.

Такого же мнения придерживается руководитель филиала Фонда развития гражданского общества крымский политолог Наталья Киселева.

“Одиночные пикеты не отражают ни в целом ситуацию в регионе, ни уровень протестных настроений. Нельзя по ним судить и о численности активных граждан, которые готовы выйти с протестами другой формы. Если проблема злободневная и волнует большое число граждан, то они каким-то образом организуются.

Вообще, одиночные пикеты малодейственны, только если они не носят массовый характер – например, если выходят десятки или сотни человек в разных точках региона, но это уже другая история. Если одиночные пикеты активно освещаются подконтрольными какой-то группе СМИ, то люди защищают интересы этой группы, а не общества. Они просто работают на определенных людей”, – отмечает Наталья Киселева.

Между тем, методы пикетчиков (или их хозяев?) становятся все более изощренными. Так, художник Виктор Чижов прославился плакатом про людей с руками, прикрепленными не в том месте, и пожелал им уйти “рукопожы вон из правительства!”. Тогда врио губернатора Михаил Развожаев с шуткой отнесся к эксцентричной выходке художника и даже пообещал купить скандальный плакат.

Но, по мнению севастопольского политолога, который на условиях анонимности прокомментировал нам эту ситуацию, врио губернатора недооценивает опасность этих пикетов.

“Есть такая притча о том, как стая комаров победила слона. С одной стороны абсурд, а с другой — эту притчу хорошо понимают те, кто имел несчастья столкнуться с нашествием этих кровопийц. И вот эта тактика сейчас применяется группой Чалого. По моей информации, некоторые из пикетчиков действительно сидят на зарплате у некоторых известных в городе политиков“, – отмечает политолог.

Он также сказал, что эти методы политической борьбы хорошо известны и описаны еще в известном пособии по организации “цветных революций”, которое написал американский политолог Джин Шарп.

“Шарп рекомендовал применять практику тысячи комариных укусов, которые выводят из себя объекта нападения и заставляют его совершать ошибки. Не имея возможности прямо атаковать врио губернатора, группа Чалого использует одиночные пикеты в качестве постоянного давления на главу севастопольского правительства.

Это медленная, но очень эффективная тактика. По сути, окружение врио не может ничего противопоставить этой тактике. Маленькие люди с их маленькими проблемами вызывают неизменное сочувствие у простых людей. Безразличие же власти к их проблемам приводит к нарастанию отчуждения между властью и народом“, – отметил политолог.

Он также подчеркнул, что все происходящее в Севастополе хорошо укладывается в сценарий, разработанный политтехнологами. И цель этого сценария – постепенное нагнетание напряженности в Севастополе.

“По моему мнению, в борьбе с Развожаевым группа Чалого применяет старые разработки, опробованные еще в борьбе с Меняйло. Тогда эта стратегия оправдала себя, почему бы не применить ее еще раз?”, – отметил политолог.

Он также заявил, что “рукожопы” – это только первая ласточка, в будущем нас ожидает немало креативных разработок.

Источник: Портал Информер