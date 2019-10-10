Почему онкологически больные дети Севастополя не имеют права пользоваться «Социальным такси»?

В СРОО «Севастопольские мамы» остро встал вопрос транспортной поддержки «Социального такси» в городе, когда к общественникам за помощью обратилась мама четырнадцатилетнего подростка Виталия Суховей. Мальчик заболел острым лимфобластным лейкозом и проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице Симферополя. Лечение такого заболевания длится около двух лет. Сейчас Виталик каждую неделю должен ездить в Симферополь, чтобы получать жизненно необходимую медицинскую помощь.

Так как семья Виталика стеснена в финансовых средствах, «Севастопольские мамы» через СМИ обращались за помощью к крымчанам и просили собрать деньги на перевозку мальчика до Симферополя и обратно.

Сейчас ситуация абсурдная, вместе с тем и патовая. Так как в нашем городе существует услуга «Социальное такси», вопрос можно было решить, если бы не установленное местное положение данной организации, куда не входит перечень оказания услуг, в которых нуждается больной севастопольский ребенок.

Получается, что бюрократизм взял верх над жизнью человека.

Ведь лечение, которое получает севастопольский мальчик в Симферополе, – не прихоть семьи, а вынужденная необходимость, т.к. в городе федерального значения нет детской онкологической клиники.

Председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева высказалась о проблеме так: «Уже который месяц мы продолжаем оплачивать коммерческий транспорт для доставки Виталика в Симферополь. В Севастополе, как известно всем, детского онкологического отделения НЕТ, и те дети, кому вынесен страшный вердикт – онкология, вынуждены ездить в Симферополь, чтобы получать жизненно необходимое лечение.

В прошлом месяце мы уже объявляли сбор средств. Благодаря участию в судьбе ребенка севастопольцев и жителей Крыма, нам удалось закрыть потребность в расходах по статье помощи больному ребенку.

Но лечение продолжается, а значит, и продолжаются поездки мамы и сына в Симферополь благодаря не социальной поддержке услуг «Социальное такси», а пожертвованиям неравнодушных людей.

К сожалению, местное положение о социальном такси не распространяется на поездки инвалидов в симферопольские больницы даже при наличии соответствующего направления и иного места в Севастополе для оказания им соответствующего лечения. Пользоваться социальным такси по маршруту Севастополь – Симферополь могут только те инвалиды, которые имеют билеты и направление на лечение и реабилитацию в санатории, и точкой доставки являются вокзалы и аэропорт…»

Получается, что «Социальное такси» в Севастополе есть, но эта поддержка транспортных перевозок не имеет никакого отношения к онкологически больным детям Севастополя.

Потому СРОО «Севастопольские мамы» подготовила и направила в адрес начальника департамента труда и социальной защиты правительства Севастополя С.В.Борисенко обращение с просьбой учесть наличие в Севастополе детей с онкологическими заболеваниями, имеющими инвалидность и нуждающимися в транспортном обеспечении до больниц и клиник в Симферополе.

Общественники надеются, что их обращение будет рассмотрено работниками департамента в кратчайшие сроки, а онкологически больному подростку Севастополя будет оказана социальная транспортная поддержка.

Хочется верить, что Виталий сможет пользоваться бесплатным такси, а его мама не будет просить деньги у добрых людей для того, чтобы ее сын мог получать в другом городе важное для жизни лечение. Мальчик, перенесший химиотерапию и имеющий практически нулевой иммунитет, не может добираться до клиники Симферополя общественным транспортом, который сейчас для больного ребенка представляет исключительную опасность.

Вопрос транспортировки Виталия в симфреропольскую больницу «Социальным такси» Севастополя не решен, а департамент труда и социальной защиты рассматривает обращение общественной организации.

«Севастопольские мамы» еще раз обращаются к неравнодушным людям помочь Виталию и перечислить деньги на оплату коммерческого такси на расчетный счет СРОО «Севастопольские мамы».

СРОО «Севастопольские мамы» ПАО «Российский национальный коммерческий банк»

ИНН 9201514757

Расчетный счет 40703810442560100358

Назначение платежа: на оплату транспортных услуг и лекарств для Виталия.

Или отправить перевод на Киви-кошелек +79787346130

или Яндекс Деньги 410015768277383.

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер