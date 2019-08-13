Почему пышная булка с картинки превратилась в плоскую «подошву»?

Ютуб-блогер Друже Обломов несколько дней назад «разнёс» сэндвичи, бургеры и хот-доги «Papa Grill» за плохой вкус, недовес и неприятный внешний вид.

На канале Oblomoff Олег Григорьев рассказал про доставку еды из заведения «Papa Grill».

Бургер с сухими котлетами, хот-доги с обычной горчицей «Heinz», которую общепит выдаёт за «фирменный соус» и плоские сэндвичи с той же горчицей и колбасой из магазинной нарезки.

<!-- -->

Когда Григорьев получил заказ, каждый продукт весил на 50–100 граммов меньше, чем было обещано. Внешний вид оставлял желать лучшего: «Почему пышная булка с картинки превратилась в плоскую «подошву»?»

В ответном видео владелец «Papa Grill», севастополец Дмитрий Грабовский сказал, что так и должно быть: это же тост, он должен быть максимально прожарен, чтобы хрустеть при откусывании. Картинки бизнесмена не смутили.

По поводу уникальности соуса и собственного производства других ингредиентов Грабовский заявил, что горчица и кетчуп — это «Heinz», а котлеты и нарезка закупаются на заводе «Маруся», который поставляет аналогичный продукт в «Макдоналдс».

<!-- -->

«Булки для нас производит фирма Unibake, как и для многих крупных мировых сетей. На их завод удалось попасть Дмитрию Портнягину, можете в его выпусках посмотреть и убедиться в глобальности данного производства. Это пышнейшая булка, не знаю, из чего она состоит», — сказал Грабовский в своем видеоответе.

Владелец сети точек питания не должен знать, из чего состоят его блюда?



Когда Грабовский выложил ответ фуд-блогеру Обломову, предприниматель из Анапы Андрей Зырянов не сдержался и записал видео, где рассказал, что Грабовский о франшизах только красиво говорит, но ничего не делает.

Летом 2018 года Андрей Зырянов решил открыть бизнес в Анапе. В Интернете наткнулся на рекламу франшиз «Papa Grill», где обещали окупаемость от четырёх месяцев, полное сопровождение, помощь в поиске и обучении персонала, предоставление проекта рабочего оборудования, дизайна помещения и поддержку в соцсетях.

Всю информацию франчайзи получал по почте или через мессенджеры. Грабовский с ним не связывался. За франшизу Зырянов заплатил 200 тысяч рублей.

«Мне поэтапно высылали списки: покупайте кофемашину за 230 тысяч вот у этого поставщика, холодильник за 70 тысяч у этого. То есть я не знал заранее сумму, во что мне обойдётся подготовка заведения. А на вопросы менеджеры не отвечали», — рассказывает Зырянов.

Холодильник указанные поставщики прислали неисправный. Требовалось либо возвращать его отправителям в Москву для ремонта, либо чинить где-то в Анапе, а за срочность платить приходилось дороже. Менеджеры в эти вопросы вникать отказывались.

Спустя две-три недели после открытия заведения «Papa Grill» в Анапе в том же торговом центре появился «Burger King». Клиентов не было, а платить за скоропортящиеся продукты, роялти и аренду Андрей был обязан. Он решил закрыть предприятие.

Ни один менеджер не позвонил и не написал Зырянову, не выступил с предложением по антикризисному управлению. Закрываешься? Твоё дело.

<!-- -->

По словам Дмитрия Грабовского, в 2018 году сеть уличных точек питания «Papa Grill» насчитывала 107 точек. Он утверждал, что более 60 точек работают, остальные — в стадии открытия.

Сегодня на официальном сайте указано уже 130 точек в четырёх странах мира: России, Украине, Казахстане и США.

Ни Google Maps, ни 2ГИС, ни «Яндекс.Карты» не выдают такого количества заведений «Papa Grill». К тому же, в Республике Башкортостан есть своя сеть «Папа гриль», насчитывающая около сорока точек питания, и к Грабовскому она не имеет никакого отношения.

В США, в штате Индиана есть два заведения «Papa’s grill», открытые более тридцати лет назад и без участия Грабовского. В Казахстане заведения Дмитрия действительно есть — в Нур-Султане и Костанае, в городе Уральске соцсети «Papa Grill» не обновлялись более полугода. На Украине общепит продолжает работать в Мариуполе, Николаеве и Одессе. В Киеве «Papa Grill» выставлен на продажу за 5 500 долларов.

Удивительно, но в интернете Грабовский утверждает, что именно он работал над созданием заведений «Papa Grill».

«Команда Papa Grill – это семья, частью которой может стать каждый. Уже более 3-х лет наш «Папик» развивается и приносит сногсшибающие результаты. Знаешь почему? Мы продумали все до каждой мелочи, с душой. Не стоим на месте и развиваемся, внимательно относимся к деталям, и именно такой подход привел к результатам. У нас уже более 130 точек по России и СНГ. Самому не верится», — говорит Грабовский.

Где правда? Почему Грабовский путается в своих же словах, говоря о том, что он внимательно относится к деталям, при этом не знает, из чего состоят его булки?

«В целях до 2023 года открыть 500 своих точек своих и понять, что с этим бизнесом делать. Конечный результат Papa Grill — либо продажа компании, либо организовывать своё сырьё и зарабатывать ещё и на этом», — делился своими планами в одном из интервью Дмитрий Грабовский.

Однако задаешься вопросом: если владелец «Рара Grill» в Севастополе не знает, из чего состоят его блюда, то о каком развитии можно говорить? Или для Грабовского это нормальная практика?





Вторник, 13 августа 2019 г. 11005

Источник: Портал Информер