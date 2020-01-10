Почему россияне должны реже подносить телефон к уху

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по пользованию мобильными телефонами. Об этом сообщила пресс-службу ведомства.

«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», – сообщили в пресс-службе.Специалисты советуют при звонке подносить телефон к уху только после ответа собеседника, а сам телефон держать за нижнюю часть на некотором расстоянии от органов слуха для снижения воздействия излучения на мозг.

Роспотребнадзор рекомендует при разговоре снимать очки с металлической оправой, поскольку она может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля.

Телефоны не должны находиться рядом с человеком длительное время, их также не стоит класть рядом с собой во время сна.

«Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить… Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане», — отмечается в сообщении.

Кроме того, рекомендуется оградить детей от частого пользования мобильными телефонами, поскольку они оказывают негативный эффект на зрение, а «регулярное и длительное напряжение на растущие кисть и пальцы» может привести к нарушениям роста костей и суставов.







Пятница, 10 января 2020 г. 60

Источник: Портал Информер