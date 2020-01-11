Почему руководство Ирана призналось в уничтожении украинского самолета?

Иран признался в уничтожении украинского Boeing 737, так как у других государств были неопровержимые доказательства его вины. Об этом «URA.RU» заявил бывший дипломат, арабист Юрий Шипицин.

«Очевидно такая оперативная реакция связана либо с наличием неопровержимых доказательств у зарубежных партнеров, либо с ошибкой в принятии решения внутри самого Ирана», — сказал Шпицын.

Он отметил, что страна могла долго «затягивать» расследование, тем более подобные дела раскрываются годами.

Шипицин подчеркнул, что сейчас для Тегерана наступит «сложный период». Властям придется выплачивать компенсации семьям пострадавших, и, прежде всего, иностранным гражданам. По его словам, Иран ждут «самые жесткие реакции».

Однако властям придется справляться с ними внутри страны, потому что глобальные риски слишком высоки.

«Если повторится ситуация Ирака, Ливии, в свободный оборот попадет значительное количество оружия, под угрозой окажутся объекты по проекту мирного атома, уйдет одна из главных составляющих сирийского урегулирования», — сказал Шпицын.

В Иране уже назначен ответственный за уничтожение украинского самолета.

Командующий воздушно-космическими силами КСИР (Корпус стражей исламской революции) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.

«Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии», — признался ксировец.

По его словам, система ПВО Ирана приняла самолет за крылатую ракету.

«Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти», — заключил генерал.







Суббота, 11 января 2020 г. 348

Источник: Портал Информер