Почему севастопольские депутаты второго созыва не взяли с места в карьер?

Последний характерен ещё и тем, что там собрались люди, не имеющие даже отдаленного отношения к градостроительству, архитектуре и землеустройству. Зато, по меньшей мере, четверых из них, связывают тесные узы с известным олигархом. Учитывая предстоящие преобразования не только в данной сфере, но и в политической жизни города, можно не сомневаться: мина замедленного действия заложена… Под кого или подо что? Думается, момент истины не за горами.

Отличился Евгений Дубовик. Он буквально обрушился с критикой на отдельные департаменты, призвав врио губернатора «приземлить начальников, которые возомнили себя богами». Ему, конечно, виднее: сам не так давно сошёл с этого Олимпа.

Критиковать, безусловно, проще и удобнее.

8 октября депутаты, в основном, были заняты согласованием назначений правительственных чиновников на высшие должности – заместителей губернатора. Правда, не все. Пятеро по каким-то причинам отсутствовали. Во вступительном слове врио губернатора сделал заявление, что за работу каждого члена своей команды он несёт личную ответственность. Разумеется, при таком раскладе все предложенные кандидатуры были утверждены депутатским корпусом.

Последнее в октябре заседание состоялось 22 числа. Первым делом депутаты внесли изменения в Устав города Севастополя: ввели должность третьего заместителя председателя ЗС, что, по мнению инициаторов нововведения, «создаст возможность оптимального распределения функциональных обязанностей при осуществлении руководства Законодательным собранием».

И тут Вячеслав Горелов озаботился вопросом, как будут делить места заместители, если кресел для них всего два? «Думаю, они будут меняться», – дал ответ Сергей Колбин, представивший законопроект.

Можно воспринять этот диалог как анекдот, ведь скрытая издёвка даже прибавляет пикантности. Понятное дело, что в задачи Горелова отнюдь не входила забота о коллегах…

Обратим внимание на очень существенный момент: голосование за изменение в Устав наглядно продемонстрировало отсутствие единства во фракции «Единая Россия». Оно было заложено изначально – при формировании избирательного списка в ЗС Турчаком, Саблиным…, ещё кое-кем, не считающим нужным выполнять обязательства и соблюдать договоренности.

Проведём простые арифметические действия. Законопроект поддержали минимальным количеством голосов (16), необходимым для внесения изменений в Устав города. Судя по выступлениям – полностью фракциями ЛДПР, КПРФ, СР, Партии пенсионеров. Не голосовал за закон Горелов и пять единороссов. Именно столько во фракции верных «чаловцев»: Бубнова, Мащенко, А.Пархоменко, М.Чалый, Щербакова. Заметим, что на заседании фракции было принято консолидированное решение – поддержать законопроект!

Город у нас небольшой, все на виду, скрыть что-либо просто невозможно. Поэтому всем понятно, что заложена ещё одна мина – уже под губернаторские выборы.

Далее депутаты продолжили самоорганизовываться: утвердили положение о комиссии по наградам Заксобрания, внесли изменения в положение о депутатских комитетах и комиссиях, приняли постановление, по которому с 1 октября 2019 размеры должностных окладов лиц в соответствии с замещаемыми ими государственными должностями города Севастополя в Законодательном Собрании Севастополя увеличиваются на 4, 3 процента.

Впрочем, вопросы депутатской самоорганизации мало волнуют наших граждан.

Реальные шаги в сторону улучшения жизни горожан сделало правительство. Врио губернатора внёс два законопроекта. Один из них установил величину прожиточного минимума севастопольских пенсионеров в размере 9597 рублей, другой – увеличил бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Весьма спорный документ об административных нарушениях внёс прокурор города. Как в сессионном зале, так и в городе прокурорский законопроект вызвал целый шквал критических замечаний. Однако в первом чтении был принят. Очень интересно, какие поправки, учитывающие интересы граждан, будут внесены. Ведь именно об этих интересах разглагольствовали с трибуны депутаты.

Не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославших…

Отдельного внимания заслуживает выступление Евгения Дубовика. Правда, не в тему (обсуждали изменения в Устав). Но, видно, у человека наболело. Сильно.

«Мнение каждого депутата ценно, – напомнил Дубовик и незамедлительно высказал своё. – Чего мы боимся сказать вслух о том, что председатель, заместители председателя, председатели постоянных комитетов, депутаты Законодательного собрания должны получать зарплату. Почему мы боимся это сказать? Почему люди должны работать на предприятиях где-то, а здесь пытаться что-то исполнять? В Госдуме все оплачены. Как мы решим, так и будет. Если мы хотим, чтобы Заксобрание работало, депутаты должны получать заработную плату. Тогда они будут здесь сидеть и работать… а не что-то изображать, голосовать, кнопочку нажимать».

Подводя черту

Полтора месяца на телевизионные экраны севастопольцев (благо, что вернули прямую трансляцию на СТВ) набрасывалась завеса из красивых слов: «конструктивная работа», «активное включение», «оптимальное распределение» и т.д., и т.п.

Под эти мантры горожане терпеливо ожидали, когда закончится период раскачки и «действительно рабочие органы» начнут работать «единым эффективным механизмом», приложив «максимум усилий» для реализаций своих обещаний избирателям. Пока не случилось.

То ли процесс самоорганизации не доведён до конца, то ли денежный вопрос не решён… Вот, если и в нашем Заксобрании будут «все оплачены», как в Госдуме, может, тогда (по меткому выражению Дубовика) «они будут здесь сидеть и работать… а не что-то изображать»? Посмотрим.

Что же касается, «единого механизма», то ключевые моменты, на которые мы обратили внимание, позволяют усомниться в единстве депутатского корпуса. Мало того, вспоминая о первом созыве и учитывая используемые тогда методы «вербовки» «агентов влияния» или в просторечье – «кнопкодавов», не можем исключить возможность расширения уже создавшихся групп «по интересам» и возникновения новых.

Особенно в преддверии губернаторских выборов. Будем наблюдать. В любом случае, скучать не придётся.

Источник: Портал Информер