Почему севастопольские депутаты отмалчиваться по вопросу будущих изменений в Конституцию?

Сегодня, 23 января, Государственная дума в третьем (окончательном) чтении примет законопроект, которым вносятся поправки в Федеральный закон «О безопасности», которыми предполагается введение в структуре Совбеза новой должности – заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

Уже известно, что 16 января, на следующий день после ежегодного послания Федеральному Собранию, на эту должность своим Указом президент назначил Дмитрия Медведева, освободив его от исполнения обязанностей председателя правительства Российской Федерации.

Такое, с точки зрения оппозиции, скоропалительное назначение Дмитрия Медведева вызвало яростную критику, мол, президент назначает человека на должность, которой законодательно не существует, он плюёт на закон.

Заметим, что в Федеральном законе «О безопасности» в статье 15, посвященной «Совету безопасности», должности заместитель председателя Совбеза нет.

Критики президента умалчивают о том, что 16 января Путин издал ещё один Указ, которым внёс изменения в сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, в Положение о Совбезе, прописав в этих документах должность заместителя председателя Совета безопасности.

При этом в Указе особо отмечено, что он действует до внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» и издан на основании статьи 80 Конституции РФ.

Данная оговорка относительно действия Указа во времени — это калька с Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 N 11-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. N 1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации»», которым подтверждено право президента издавать Указы, восполняющие пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения.

«В соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. В силу этого не противоречит Конституции Российской Федерации издание им указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по вопросам, требующим законодательного решения, при условии, что такие указы не противоречат Конституции Российской Федерации и федеральным законам, а их действие во времени ограничивается периодом до принятия соответствующих законодательных актов».

Мы подробно остановились на Указе, который сегодня утратит свою силу, только для того, чтобы дать аргументированный ответ одноклеточным оппозиционерам–любителям поговорить о том, в чем совершенно не разбираются.

Президент, назначая Дмитрия Медведева на должность, не предусмотренную законом, действовал в рамках компетенции, предусмотренной Конституцией РФ.

Поставим в этом вопросе точку и немного поговорим о законе.

Глава государства внес законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым предлагает дополнить статью 83 Основного закона пунктом Ж-1, согласно которому президент формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом.

Все, кому положено, вспомнили, как в марте прошлого года покидал свой пост президента Казахстана, на котором пробыл 40 лет, с апреля 1990 года, Нурсултан Абишевич Назарбаев.

В своей прощальной речи он сказал:

«Нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики. Я остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который любит народ, свою страну».

Значит ли эта аналогия, что Владимир Владимирович Путин после своего ухода с поста президента, как и его казахский коллега, намерен оказывать доминирующее влияние на дела государства?

Вполне возможно, что это именно так.

По крайней мере, таково мнение большинства наблюдателей, которые считают, что контуры трансфера власти обозначены.

Что касается Государственного Совета и его полномочий, то пока ясности никакой нет.

С советом безопасности все проще.

Согласно законопроекту:

Председателем Совета Безопасности Российской Федерации, по должности является Президент Российской Федерации.

То есть, утратив президентский пост, Владимир Путин автоматически утрачивает пост главы Совбеза, руководить которым станет вновь избранный президент.

Тем интереснее следить за эволюцией Совбеза.

Какие полномочия у Совбеза есть сегодня?

В соответствии с Законом «О безопасности», Совбез «является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности».

Кроме того, в его задачи входит формирование государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и контроль за ее реализацией, прогнозирование, выявление, анализ и оценка, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации, формирование основных направлений государственной внешней и военной политики, оценка эффективности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.

Совет Безопасности также готовит президенту предложения о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий; о применении специальных экономических мер, введении, продлении или отмене чрезвычайного положения, а также о введении или отмене военного положения; о реформировании существующих или об образовании новых государственных органов и организаций.

С Совбезом вроде разобрались и установили, что принимаемый сегодня законопроект не стоит рассматривать как хитроумный инструмент трансфера власти.

Но хочется обратить внимание на одно обстоятельство.

Сегодня в первом чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в Конституцию, на который севастопольские депутаты не удосужились предоставить свой отзыв, проигнорировав решение совета Госдумы.

Абсолютно точно известно, что поправки к Конституции будут приниматься после всенародного голосования, а это значит, что будет развернута мощная агитационная кампания, на которую, кстати, потратят немало бюджетных средств.

Президент, так много сделавший для Севастополя, вправе ожидать от нас поддержку его инициатив.

После ежегодного послания все местные депутаты поспешили высказаться по очевидным вопросам, затронутым президентом.

Но предпочитают отмалчиваться по вопросу будущих изменений в Конституцию. А кому, как не им, быть агитаторами?

А депутатам–единороссам еще и проводниками идей президента.

Почему они молчат? Непонятно. Ожидают указаний, что и как говорить? Возможно.

Но нас ведь интересует их мнение, а не то, которое они озвучат по бумажке, полученной в кабинете. К сожалению, наблюдаемая безликость Заксобрания и его председателя — это уже не симптом, а реалии сегодняшнего дня.

Мы со своей стороны будем продолжать честно и объективно ИНФОРМировать читателей.

Источник: Портал Информер