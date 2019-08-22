Почему севастопольский депутат Горелов боится Инны Гончаровой?

22 августа 2019     12
Почему севастопольский депутат Горелов боится Инны Гончаровой?

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Севастополя по одномандатному округу №3 Вячеслав Горелов не явился на предвыборные теледебаты 20 августа. Основной соперник и фаворит на выборах по округу Инна Гончарова провела 20 минут дебатов только в обществе телеведущего.

«На дебатах был заявлен кандидат в депутаты Вячеслав Горелов, но на дебаты он не явился», — заявил в начале дебатов ведущий.

Напомним, что Вячеслав Горелов был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты по одномандатному округу №3. В этот округ входит часть Гагаринского района – Летчики, ПОР, Юмашева.

Как отметил Горелов, он хорошо знает проблемы Гагаринского района, однако, всю свою будущую депутатскую деятельность посвятит реализации «программы партии «Зелёные», которая касается всего Севастополя. Она очень актуальна и понятна жителям нашего города».

Спору нет, проблемы экологии стоят остро для Севастополя, как, впрочем и для любого российского, и не только российского города. И такое рвение Горелова можно было бы только похвалить, если бы не одно но. Решать экологические проблемы кандидат в депутаты собирается  не в Гагаринском районе, а в Балаклаве и в Батилимане. Опять же, в этом нет ничего плохого, вот только надо было и выдвигаться по Балаклавскому избирательному округу.

Вячеслав Горелов в большую политику он пришел в 2014 году с подачи Алексея Чалого: до событий «Русской весны» Горелов работал в компании «Таврида Электрик». Напомним, что вся предвыборная кампания команды Чалого, в состав которой входил и Вячеслав Горелов, состояла в том, чтобы сделать Севастополь технологичной столицей России, повысить уровень жизни в городе, создать новые рабочие места, реконструировать важные инфраструктурные объекты и многое, многое другое.

Прошло пять лет, а никаких результатов нет и по всей вероятности уже не будет.  Именно поэтому депутат Горелов и не рискнул баллотироваться по 4-му округу, избирателями которого он и был выбран в сентябре 2014 года, а сбежал на 3-ий округ, наивно полагая, что там у него больше шансов.

Неудивительно и то, что Горелов предпочел забыть о технологической столице Юга России и переключился  на решение экологических проблем. Собственно говоря, в словах  Горелова о решении экологических проблемы и содержится вся будущая деятельность Горелова, в случае если он станет депутатом.

Решать он будет не проблемы жителей своего округа, а устраивать пиаровские акции в Балаклаве или в Батилимане

Поэтому Горелов и прячется от своих избирателей и не приходит на теледебаты. Ведь, сказать ему избирателям абсолютно нечего. Не будет же он обсуждать экологические проблемы Балаклавы, баллотируясь в округе, расположенном в Гагаринском районе.

«Мне было обидно, потому что я являюсь избирателем третьего округа, Обидно за то, что кандидат, который не живет на третьем округе, но выдвинулся, не пришел на дебаты. У меня много вопросов к кандидату Вячеславу Горелову. Я живу (на этом округе), я знаю проблемы, и я имею право задать вопросы и получить ответы на те вопросы, которые касаются жителей Летчиков и Шевченко»,  – прокомментировала эту ситуацию кандидат в депутаты Законодательного Собрания Севастополя по одномандатному округу №3 Инна Гончарова. 

Источник: Портал Информер

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