Почему слухи об отставке губернатора Севастополя никогда не подтверждаются?

Политическая тусовка Севастополя больше всего любит обсуждать только один вопрос: когда же снимут губернатора Дмитрия Овсянникова.

Нельзя сказать, что это обсуждение касается лишь нынешнего губернатора. И в украинские времена любой назначенец на пост главы города, еще даже не успев принять дела от своего предшественника, сталкивался с тем, что в политтусовке уже начинали обсуждать, когда его снимут.

Желание отправить главу куда подальше настолько засело в головах представителей политтусовки, что его фамилия просто не имеет значения. К слову сказать, что первые слухи об отставке губернатора Сергея Меняйло появились на следующий же день после его назначения.

Связано это с тем, что с давних пор, уходящих еще в советскую эпоху, Севастополь был поделен между различными кланами и группами влияния. А поскольку любой назначенец на высший пост не мог угодить сразу же всем кланам, то и вопрос его замены на человека другого клана сразу же попадал в политическую повестку дня.И в этом контексте абсолютно неудивительно, что слухи об отставке Овсянникова появились сразу же после его назначения на эту должность. Затем, после выборов губернатора, эти слухи еще более усилились. И в этом нет никакого противоречия, ибо, как мы уже говорили об этом ранее, ни один глава Севастополя не может удовлетворить интересы сразу всех кланов и групп влияния.