Почему слухи об отставке губернатора Севастополя никогда не подтверждаются?

18 июня 2019     17
Почему слухи об отставке губернатора Севастополя никогда не подтверждаются?

Политическая тусовка Севастополя больше всего любит обсуждать только один вопрос: когда же снимут губернатора Дмитрия Овсянникова.

Нельзя сказать, что это обсуждение касается лишь нынешнего губернатора. И в украинские времена любой назначенец на пост главы города, еще даже не успев принять дела от своего предшественника, сталкивался с тем, что в политтусовке уже начинали обсуждать, когда его снимут.

Желание отправить главу куда подальше настолько засело в головах представителей политтусовки, что его фамилия просто не имеет значения. К слову сказать, что первые слухи об отставке губернатора Сергея Меняйло появились на следующий же день после его назначения.
Связано это с тем, что с давних пор, уходящих еще в советскую эпоху, Севастополь был поделен между различными кланами и группами влияния. А поскольку любой назначенец на высший пост не мог угодить сразу же всем кланам, то и вопрос его замены на человека другого клана сразу же попадал в политическую повестку дня.И в этом контексте абсолютно неудивительно, что слухи об отставке Овсянникова появились сразу же после его назначения на эту должность. Затем, после выборов губернатора, эти слухи еще более усилились. И в этом нет никакого противоречия, ибо, как мы уже говорили об этом ранее, ни один глава Севастополя не может удовлетворить интересы сразу всех кланов и групп влияния.

Если же мы добавим в эту картину ожесточенную борьбу за власть, которую ведет Алексей Чалый, а также тот факт, что в отличие от украинских времен должность губернатора дает возможность распоряжаться деньгами ФЦП, то неудивительно, что эпидемия слухов об отставке губернатора стала главным предметом обсуждения политически активных севастопольцев.Напомним, что первая волна слухов об отставке Овсянникова пошла сразу же после известной истории, связанной с конфликтом вокруг “Батилимана”. Прошло совсем немного времени, возникла новая волна слухов, на сей раз, связанная с конфликтом правительства города с Патимат Алиевой.

Затем закончился букетно-конфетный период отношений Овсянникова и Чалого. Это сразу же породило новую волну слухов от отставке губернатора.Конфликт вокруг Матросского бульвара снова породил череду слухов об отставке Овсянникова, которую ждали аккурат к 1 января 2019 года.

Разборки в “Единой России”, связанные с тем, кто пойдет в Заксобрание, и смена руководства регионального руководства партии, снова вызвали волну слухов об отставке Овсянникова, которая на этот раз была назначена на март. Суета вокруг праймериз породила еще одну волну слухов. Губернатор должен был уйти 25 мая. Но ни 25 мая, ни 30 мая ровным счетом ничего не произошло. И поэтому новую отставку главы региона назначили на июль-август.

Между тем, как заметил наблюдательный читатель, в этой серии слухов об отставке губернатора есть один объединяющий их момент.

Все слухи возникают тогда, когда интересы севастопольских кланов сталкиваются между собой, вовлекая в это противостояние и правительство города.И поэтому, неудивительно, что враждующие кланы с целью усилить политическое давление на своих противников активно используют слухи об отставке губернатора. 

“У вас поддержка губернатора? Так, его скоро снимут”, – примерно в таком ключе и ведутся дискуссии между противоборствующими группировками. Но почему же все верят этим слухам? А потому что они распространяются через телеграмм-каналы. Не секрет, что наученные горьким опытом жители нашей страны с большим скепсисом относятся к официальным СМИ. И вот, с развитием интернет-технологий для таких неверующих и возникли политические телеграмм-каналы. 


Если зайдете на любой из этих каналов, то вы буквально окунетесь в море “инсайдов”“источников” и “проверенных” фактов. Вам сразу же расскажут о том, кто из высокопоставленных чиновников уйдет в отставку, кого посадят, а кого, наоборот, повысят.

Вот только мало кто обращает внимание на то, что все эти “инсайды” высасываются из тех же самых официальных СМИ. Например, рейтинг доверия российских губернаторов, который публикуются ежемесячно. 

Автору телеграмм-канала достаточно просто прочитать, кто из губернаторов находится в нижней части списка и выдать сенсационный “прогноз”, кто из руководителей региона в ближайшее время расстанется со своим постом. Понятное дело, что точность такого попадания оставляет желать лучшего, но зато рост посещения каналу это обеспечивает стабильно.

Отставку губернатора Овсянникова телеграмм-каналы пророчили еще в сентябре 2018 года

Есть и еще более простой способ распространения слухов. Авторы телеграмм-каналов прямо предлагают публиковать “инсайды” за деньги. Понятное дело, что качество таких “инсайдов” оставляет желать лучшего, но это абсолютно не интересует ни автора телеграмм-канала, ни заказчиков очередной порции “дезы”

“Любой каприз за ваши деньги!”, – вот главный девиз любого телеграмм-канала. А если к этому добавить еще и магическую фразу, что ваш канал читают в АП, ФСБ, МИДе и прочих структурах власти, то приток денег за сомнительные “инсайды” вам обеспечен.

Значит, слухи об отставке губернатора будут плодиться и дальше. Благо, что война севастопольских кланов с приближением заветной даты выборов депутатов Законодательного собрания будет только обостряться.

Источник: Портал Информер

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