Почему София Ротару не продает свою гостиницу «Вилла София» в Ялте

5 декабря 2019     22
Почему София Ротару не продает свою гостиницу «Вилла София» в Ялте

София Ротару не продает свою гостиницу в Ялте «Вилла София», потому что она находится в прибыльном туристическом месте. Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники отмечает, что сын и невестка звезды вложили в отель много сил.

«Гостиница находится на набережной рядом с концертным залом «Юбилейный». Это стратегически выгодное туристическое место», — сообщил собеседник издания.

По его словам, отель востребован, у него есть клиенты, которые приезжают ежегодно.

Гостиница закрылась на реконструкцию до 1 мая. Стоимость проживания в отеле достигала 82 тысяч рублей в сутки и не приносила желаемого дохода. Источник издания уточнил, что временно закрыть гостиницу пришлось, потому что ремонт в «Вилле София» не проводился с 2009 года.



Четверг, 5 декабря 2019 г. 71

Источник: Портал Информер

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