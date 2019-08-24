Почему спикер севастопольского парламента голосует против поимённого голосования?!

20 августа на очередном пленарном заседании Законодательного собрания депутаты городского парламента в числе прочих рассматривали законопроект под длинным названием законопроект «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 10 июля 2014 года № 35-ЗС «О Законодательном Собрании города Севастополя».

Этот законопроект был внесен депутатом Заксобрания Татьяной Лобач ещё в июле. В этот вторник депутаты добрались и до рассмотрения законодательной инициативы.

Что предлагала Татьяна Лобач?

Суть изменений заключалась в следующем: обязать депутатов Заксобрания голосовать за важные законопроекты путем открытого поименного голосования.

В частности, предлагалось изменить статью 33 «Порядок принятия решений Законодательного собрания».

А именно изложить пункт 1 в следующей редакции: «Решения Законодательного собрания принимаются на заседаниях Законодательного собрания открытым поименным или тайным голосованием депутатов Законодательного собрания».

В действующей редакции решения Заксобрания принимаются на заседаниях городского парламента открытым или тайным голосованием депутатов. При этом «открытое голосование может быть поименным».

Эта норма, как отмечает севастопольский депутат Борис Колесников, присутствует в парламентах всех стран мира, в том числе и в России. И смысл её заключается в ответственности депутата перед своими избирателями.

Предположим, что депутатам Заксобрания предложено проголосовать за законопроект о полном закрытии всех пляжей для севастопольцев. Учитывая важность этого законопроекта, в силу вступает положение об открытом поименном голосовании, впоследствии, каждый житель Севастополя может узнать, как проголосовал тот или иной депутат.

Но эта вполне разумная и, повторимся еще раз, принятая во всем мире норма вызвала чуть ли не истерическую реакцию со стороны депутатов, входящих в так называемую “команду Чалого” и лично спикера Закса Екатерины Алтабаевой.

Так, например, депутат Горелов, выступая против принятия этой нормы, сослался на историю английского парламентаризма.

«Попытки оказать давление на депутатов заканчивались весьма грозными событиями для страны, вообще говоря, революционного характера», – сказал Горелов.

Эти слова прошли практически незамеченными как в местной, так и в федеральной прессе. Мы же попытаемся расшифровать их, ибо, как говорит народная мудрость, «что у умного в голове, то у дурака на языке».

История, о которую вспомнил Горелов, произошла в первой половине 17 века в Англии. Король Англии Карл I оказался в крайне тяжелом экономическом положении, связанным с внешнеполитическими и внутриполитическими проблемами.

Правительство Карла I вынуждено было тратить большие деньги на содержание армии. Это было связано, прежде всего, с тем, чтобы держать под контролем мятежную Шотландию, которая пыталась добиться независимости от английской короны.

Шотландцев поддерживали европейские государства, такие как Франция и Голландия, которые планировали использовать бунт в Шотландии для военного вторжения в Англию.

Фактически, речь шла о том, что Англия могла вообще исчезнуть как государство. Но английским парламентариям до всего этого не было никакого дела. Ведь, они представляли интересы безродной олигархии, для которой на первом месте были интересы своего кошелька, а интересы страны они в расчет вообще не принимали.

В 1641 году парламент выдвинул королю Карлу I ультиматум, основные требования которого заключались в следующем:

– слом бюрократической машины;

– недопущение создания постоянной армии, подвластной королю;

– отмена финансовых мер короны, вызвавших всеобщее экономическое расстройство, а по факту, отмена большинства налогов;

– контроль парламента над церковью как орудием пропаганды.

Если бы король пошел на эти меры, то Англия, как государство, просто перестала бы существовать. И поэтому король вынужден был распустить парламент, что в итоге и привело к затяжной Гражданской войне, которая длилась 7 лет.

Несмотря на то, что сторонники Карла I проиграли войну, а сам Карл I был казнен, политика английского короля была фактически продолжена ставленником английской олигархии Оливером Кромвелем, который официально объявил себя диктатором.

Казнь Карла I в 1649 году

Войны и гражданские конфликты настолько опустошили Англию, что сразу же после смерти Кромвеля члены его правительства практически единогласно проголосовали за то, чтобы новым королем Англии стал сын Карла I.

О событиях той поры в Англии вспоминать не любят. Да и гордится особо нечем, ибо на кону тогда стояла вовсе не свобода слова и демократия, а захват власти олигархией, которая установила в стране порядки, по сравнению с которыми 1937 год был просто детскими играми в песочнице.

Вернемся в Севастополь, а точнее к депутату Горелову.

“ИНФОРМЕР” сильно сомневается в том, что Горелов с утра до вечера читает книги по английской истории. По образованию он технарь, ранее в знании истории, даже Севастополя, особо замечен не был.

Иное дело спикер Екатерина Алтабаева, которая и по образованию историк, и, хотя бы в рамках университетского курса, не может не знать о событиях в Англии в 40-ых годах 17 века.

Мы можем предположить, что слова Горелова не являются его мыслями, высказанными вслух, а передачей неких разговоров, которые могут вести некие люди, с которыми связан Горелов.

Давайте сравним ультиматум английского парламента и требования российской оппозиции, которая ассоциируется с Навальным и его сторонниками.

– слом бюрократической машины.

Сторонники Навального выступают за фактическое уничтожении вертикали власти под видом борьбы с коррупцией. По факту, они хотят получить возможность для своих хозяев грабить страну и не нести за это никакой ответственности.

– недопущение создания постоянной армии, подвластной королю.

Это любимые лозунги российской оппозиции, которая требует сдать Донбасс, Крым, Сирию, дабы ликвидировать последствия «внешнеполитических авантюр Путина».

Митинг российской оппозиции в Москве

Но это только начальное требование. Затем под предлогом выполнения «народного» требования «хватит кормить Кавказ» будет осуществлена сдача всего Северного Кавказа, что в очень быстром времени приведет к распаду России как государства.

Они хотят московского Майдана

– отмена финансовых мер короны, вызвавших всеобщее экономическое расстройство, а по факту, отмена большинства налогов.

Это одно из главнейших требований российской оппозиции, которая уже добилась повышения пенсионного возраста, осуществив неимоверное давление на Путина. Но, если оппозиция захватит власть, то все пенсии будут ликвидирована.

Более того, будет введена платная медицина и платное образование. Для чего? А для того, чтобы избавиться от тех самых налогов, которые и идут на содержание социальной сферы.

– контроль парламента над церковью как орудием пропаганды.

Это тоже одно из основных требований российской оппозиции. Только теперь, когда роль церкви играют СМИ, российские либералы выступают за свободу слова.

Вот только эта свобода слова, обернется жесточайшей цензурой и в том, числе и физическим подавлением всякого несогласного.

Ведь, именно это и произошло в Англии, когда олигархия дорвалась до власти.

Может ли не знать и не понимать всего этого спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева? Если она не знает этого и не понимает, то её диплом «историка», её многолетняя педагогическая и преподавательская деятельность – это просто фикция?

А если она знает и понимает, то почему не осадила Горелова, не указала ему на неуместность его провокационных высказываний?

Кроме того, что Екатерина Алтабаева является спикером Заксобрания, она еще и входит в тройку партийного списка «Единой России».

Может быть, подобные воззрения, уже стали нормой не только в команде Чалого, а и в руководстве севастопольской организации «Единой России»?

Мы хотели узнать мнение о том, что произошло 20 августа на заседании Заксобрания у секретаря севастопольских единороссовДмитрия Саблина. Но, к сожалению, не смогли до него дозвониться.

Мы не хотим даже допускать мысли о том, что идеи захвата власти путем использования «навальнят» в качестве пушечного мяса зреют в головах отдельных функционеров ведущей политической партии России.

Мы готовы даже списать все на незнание Гореловым и Алтабаевой истории Англии, но уж больно как-то выстраиваются в елочку все политические события, что в Москве, что в Севастополе.

Как будто бы они дирижируются рукой невидимого режиссера из самой клоаки российского олигархического подполья.

Будем и дальше наблюдать…

Источник: Портал Информер