Почему туристы тонут в Крыму?

25 сентября 2019     10
Почему туристы тонут в Крыму?

С начала года сотрудники МЧС оказали помощь на воде 88 отдыхающим, еще 62 человека погибли. Об этом заявил начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Крыму Булат Каюмов.

Высокая смертность людей во время отдыха объясняется агрессивным желанием туристов получить удовольствие от водных процедур.

“Родители в шторм тащат своих детей в китайских жилетиках в воду. Идет агрессия от отдыхающих на государственных инспекторов ГИМС, спасателей на пляжах”, — заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА “России сегодня” Каюмов.

По его словам, отдыхающие хотят “за короткий отрезок времени получить максимум удовольствия и адреналина”. При этом спасатели не имеют права применять физическую силу к гражданам и не допускать их в море.

“После объявления штормового предупреждения сразу же оповещаются пользователи пляжей, администрации муниципалитетов, которые принимают решение о выводе в патрулирование добровольцев, сотрудников администраций, комиссий по надзору за пляжами.

Если шторм, и мы не можем выйти на воду, патрулируем прибрежную зону в пешем порядке, выходят спасатели из пожарных частей. Идет оповещение по громкой связи на каждой набережной, сообщаем в социальных сетях. Такого, чтобы человек сказал, что он не в курсе штормового предупреждения, быть не может”, — отмечает Каюмов. 


Среда, 25 сентября 2019 г. 137

Источник: Портал Информер

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