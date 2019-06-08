Почему человек не борется со старением?

8 июня 2019     22
Почему человек не борется со старением?

 Учёные из Университета Майами сообщили, почему генетические программы, способствующие долголетию человека, “служат” не дольше среднего возраста.EurekAlert! передаёт, антивозрастные системы перестают работать в 50-60 лет.По словам исследователей, проблема кроется в белке под названием “мишень рампицина млекопитающих”. Именно он отвечает за клеточные процессы, в том числе за рост и деление клеток.

Специалисты уточняют, что система регуляции программ старения научилась обеспечивать человеку долгую жизнь, но не настолько долгую, какой человек достиг сегодня. 

Источник: Портал Информер

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