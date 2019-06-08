Почему человек не борется со старением?

EurekAlert! передаёт, антивозрастные системы перестают работать в 50-60 лет.

Учёные из Университета Майами сообщили, почему генетические программы, способствующие долголетию человека, “служат” не дольше среднего возраста.По словам исследователей, проблема кроется в белке под названием. Именно он отвечает за клеточные процессы, в том числе за рост и деление клеток.

Специалисты уточняют, что система регуляции программ старения научилась обеспечивать человеку долгую жизнь, но не настолько долгую, какой человек достиг сегодня.