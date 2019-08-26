«Почта России» просит 85 млрд рублей на организацию торговли алкоголем и лекарствами

26 августа 2019     14
«Почта России» просит 85 млрд рублей на организацию торговли алкоголем и лекарствами

«Почта России» попросила выделить из бюджета около 85 млрд рублей для преобразования отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для создания возможности продавать алкоголь и лекарства. Как сообщили «Известия», расчеты содержатся в проекте концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы, который направлен на согласование в минфин и минкомсвязи.

«Предприятие столкнулось с вызовом времени – из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход – изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс человек. Как указывается в документе, из 42 тыс отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения» – именно так в компании нарекли новый предлагаемый формат», – пишет издание.

Центры будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкоголь).

Однако пока ни одно министерство не готово сообщить о согласовании концепции, что ставит под сомнение возможность реализации проекта с 2020 года. Кроме того, как сообщил источник, знакомый с обсуждением документа, большая проблема может возникнуть с финансированием планов «Почты России».


Понедельник, 26 августа 2019 г. 385

Источник: Портал Информер

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