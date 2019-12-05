Почти все таксисты в Крыму работают нелегально

95% всех таксистов в Крыму работают нелегально в той или иной мере, а деятельность их почти не регулируется. Об этом заявил глава профсоюза таксистов Крыма Андрей Козырь.

“Таксисты получают заказы у диспетчерских служб через агрегаторы. Но эти компании не проверяют, кому передают заказы, не обеспечивают безопасность пассажиров, тем самым являясь организаторами нелегальных перевозок. Можно даже без прав и машины скачать приложение, зарегистрироваться и получать заказы, никто тебя проверять не будет”, – сказал Козырь.

Еще одной проблемой Козырь считает состояние водителей – они могут проводить за рулем почти целые сутки, это никто не контролирует, что может приводить к авариям.“На сегодняшний день деятельность агрегаторов не урегулирована. Нет такого вида деятельности – служба заказа легкового такси. Ответственность за передачу заказа нелегалам не предусмотрена, как и ответственность за безопасность пассажиров, в случае чего агрегатор не понесет никакой ответственности”, – отметил глава профсоюза таксистов Крыма.







Четверг, 5 декабря 2019 г. 174

Источник: Портал Информер