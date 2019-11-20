Почти детективная история: куда исчезают сотни тысяч тюльпанов в Севастополе?

20 ноября 2019     27
Почти детективная история: куда исчезают сотни тысяч тюльпанов в Севастополе?

Уже пару лет горожане и гости нашего славного города Севастополь весной любуются и восторгаются многоцветьем тюльпанов на многочисленных клумбах.

Действительно, красота неописуемая, душа радуется.

Третью осень нас радуют сообщения, что ГБУ «Парки и скверы» с усердием высаживают луковичные растения на клумбах и даже показывают, как и где, поясняя, что осенняя посадка – залог раннего цветения.

В ноябре 2017 года городские СМИ информировали, что для посадки на городских клумбах закуплено более 300 тысяч новых тюльпанов, которыми украсят более 100 клумб-цветников.

В ноябре 2018 года также было закуплено более 300 тысяч тюльпанов. Как писали СМИ в марте 2019 года, «высадка 320 тысяч луковиц тюльпанов двадцати сортов продолжалась до середины декабря, и сейчас город украшают шестьдесят клумб с роскошными цветами».

В этом году, по сообщению пресс-службы правительства, закуплено 405 тысяч луковиц, их посадка продлится до середины декабря. Всего по городу луковичными растениями будет оформлено более 60 клумб.

И это просто замечательно!

Возникает лишь один вопрос: а куда подевались более 600 тысяч луковиц тюльпанов, высаженных в предыдущие годы? У нас полгорода садоводов, которые знают, что тюльпан – не однолетнее растение.

Обычно, луковицы выкапывают после цветения, дают ему летний отдых, осенью вновь сажают. Кроме того, у луковиц ещё и детки появляются. Может, мы что-то не понимаем?

Ау, цветоводы! 



Среда, 20 ноября 2019 г. 1338

Источник: Портал Информер

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