Почти пять тысяч севастопольцев не могут выехать за границу из-за долгов

В Севастополе почти пять тысяч человек лишены права выезда за границу из-за возбуждения в отношении них исполнительных производств о погашении долгов.

Почти треть из этого числа являются неплательщиками алиментов.

«На данный момент в Севастополе в отношении должников действует почти 5 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Среди этих постановлений только 1,5 тысячи — за неуплату алиментов. С начала года в результате применения данной меры принудительного исполнения взыскано более 71 млн рублей, из них в пользу детей более 8 миллионов рублей», – сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Размер долга, ограничивающий выезд за границу, составляет 30 тысяч рублей.

Для граждан с задолженностью о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, поездка за границу запрещена, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.

В службе приставов отмечают, что временное ограничение права выезда за пределы России – один из самых эффективных рычагов воздействия на должников, которые не исполняют решения судов.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 35

Источник: Портал Информер