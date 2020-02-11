Почти 100 крымчан проверяют на коронавирус

Крымские врачи держат под наблюдением несколько десятков крымчан, вернувшихся из Китая или контактировавших с людьми, приехавшими из этой страны. Об этом 11 февраля в ходе выездного заседания комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются два человека из лиц, обратившихся с признаками катаральных явлений (ряд симптоматических признаков) и вернувшихся из КНР, с ними еще не закончено медицинское наблюдение, они находятся в инфекционном стационаре, изолированы.

По ним зарегистрированы 37 контактных лиц, которые также находятся под медицинским наблюдением, из них 6 человек, которые отстранены от работы, и они продолжают находиться на дому под медицинским наблюдением», – сообщила Пеньковская.

Кроме того, под наблюдением на территории Крыма находятся 50 человек, которые вернулись из КНР.

«Министерством здравоохранения принимается весь комплекс мероприятий в части готовности госпитальной базы, в части маршрутизации инфекционных больных, и со стороны органов и учреждений Роспотребнадзора проводится ряд мероприятий, которые направлены на недопущение завоза вируса на территорию республики и купирования ситуации при ее возникновении», – добавила Пеньковская.

Всего с момента начала наблюдения было зарегистрировано семь человек в Крыму и два в Севастополе с признаками катаральных явлений.

«По всем проведенным исследованиям получен отрицательный результат, что свидетельствует о том, что на территории Республики Крым и Севастополя сегодня случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано», – подчеркнула Пеньковская.

О первых вернувшихся из Китая крымчанах, которые обратились в медучреждения с признаками ОРВИ, стало известно 30 января. Их проверили на наличие коронавируса, результат был отрицательным.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 2

Источник: Портал Информер