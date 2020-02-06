Почти 30 тысяч человек заболели коронавирусом в мире

Согласно данным на утро 6 февраля, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в стране продолжает расти.
Число заболевших в мире составило 28 280 человек. Большинство из них граждане Китая – 24023 человека. Далее по убыванию идет Япония (45),Сингапур (28), Таиланд (25), Южная Корея (23), Гонконг (21) и другие страны.
В России официально зафиксировано только 2 случая заболевания. Количество летальных исходов по всей планете составило 565 человек.
За пределами Китая зафиксированы две смерти – на Филиппинах и в Гонконге.
Четверг, 6 февраля 2020 г. 291
Источник: Портал Информер