Появится ли в Интернете интерактивный сайт «Голубой Севастополь»?

По непроверенным слухам, которые уже обсуждают бабушки в севастопольских троллейбусах, некий заезжий политтехнолог, в свое время весьма близкий к экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, ныне занимается созданием интерактивного сайта под рабочим названием «Голубой Севастополь».

Как утверждают старушки, на сайте будут представлены известные севастопольцы, имеющие нетрадиционную сексуальную ориентацию. При этом героями публикаций станут не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

Якобы сайт будет разделен на три раздела. Первый будет посвящен известным севастопольским геям и лесбиянкам до 1991 года. Второй – периоду с 1991 по 2014 год, и третий – с 2014 года.

В планах разработчиков сайта – публикация большого фото- и видеоархива, а также отдельная опция под рабочим названием «купим новость».

В этой опции будет предложено продать компромат на бывших и действующих представителей власти, бизнеса и богемной среды города.

Расценки якобы уже утверждены. Так, за публикацию простого сообщения, авторы сайта будут платить от 100 долларов США, за фото – от 1000 долларов, а за видео – по договоренности.

При этом компромат на чиновников правительства и депутатов Заксобрания будет стоить, как минимум, в 10 раз выше, чем на представителей бизнеса и богемы.

Мы связались с московским специалистом в области «черного пиара» и попросили его прокомментировать эту новость.

«Ничего удивительного в этом нет. Политические разборки в вашем городе, имеющие скрытую бизнес-подоплеку, уже давно стали притчей во языцах. Появление подобных чернушных сайтов, – общемировой тренд. Вспомните хотя бы того же Ассанжа. Другой вопрос, что я не верю в покупку компромата, да еще и в открытом доступе. Скорее всего, это просто попытка легализовать уже имеющийся компромат под видом его покупки», – сказал наш собеседник.

Он также отметил, что, по его информации, стоимость создания такого сайта не превышает 5 тысяч долларов США. Другой вопрос, в какую сумму обошлась заказчикам покупка компромата.

«Как ни странно, но сумма может очень колебаться. Мне известна история, когда компромат на одного высокопоставленного чиновника был продан всего за 2 тысячи долларов. Но в других случаях, плата за подобное может начинаться от 10 тысяч долларов и заканчиваться миллионами», – сказал наш собеседник.

Мы решили проверить этот слух и обратились к некоторым влиятельным политикам и бизнесменам нашего города. Все они категорически заявили, что в первый раз слышат об этом и уверены, что Севастополь крайне далек от новомодной столичной заразы.

И только один из наших собеседников заявил, что он также слышал о том, что сайт под названием «Голубой Севастополь» может в скором времени появиться на просторах Интернета.

«Насколько мне известно, фото- и видеоматериалы о сексуальной жизни, в том числе и противоестественной, некоторых известных в городе людей, почти открыто ходили в Севастополе еще в украинские времена», – сказал наш собеседник.

Между тем, непонятно кто может быть потенциальным заказчиком подобного слива компромата. Как утверждают бабушки, автор сайта – это некий журналист, который весьма активен в социальных сетях, ведет несколько Телеграмм-каналов и является большим любителем канала YouTube.

Сложнее ответить на вопрос о заказчике. Признаться, мы подумали, что в этом деле замешан самый известный севастопольский интриган.

Но затем, вспомнив некоторые эпизоды из биографии, а также лиц, к нему приближенных, поняли, что «голубой вопрос» – явно не та тема, на которой будет играть неформальный хозяин города.

И тут мы случайно наткнулись на откровения экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, который крайне негативно оценил новый состав городского правительства.

«Правительство Севастополя покинули неравнодушные люди – профессионалы, которые работали над развитием значимых сфер города: образования, благоустройства, дорог и транспорта, местного самоуправления, экономики и бюджета, социальной сферы.

Многих из них до начала совместной работы я не знал лично, но каждого вошедшего в команду подбирал в период работы во главе города-героя по профессиональным качествам, достигнутым ранее результатам, четкому пониманию проблем, которые необходимо решать, видению перспективы.

Я постоянно лично контролировал ход выполнения поставленных задач, радовался успехам коллективов», – заявил обиженный Овсянников.

Мы, конечно же, далеки от мысли, что именно Овсянников является заказчиком предстоящего слива компромата. Но учитывая, сколько «неравнодушных людей» покинуло правительство города, а также тех, которые могут покинуть свои кабинеты на улице Ленина, можно предположить, что именно среди них и стоит искать вероятного заказчика грядущего «голубого» скандала.

Пока же, в ожидании обещанных сенсаций и громких разоблачений, нам остается только ждать, когда появится столь широко анонсированный интерактивный сайт «Голубой Севастополь».

А стоит ли ждать?

Ваши мнения пишите в комментариях.

Источник: Портал Информер