По доле расходов консолидированного бюджета, которые не покрываются доходами, Севастополь занял третье место

Количество регионов, которые завершили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло с 15 до 35. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов. Доля таких субъектов РФ год к году выросла с 17 до 40%. Общая сумма дефицита — 233 млрд рублей.Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился в 2020 году направить 39,4 млрд рублей на поддержку сбалансированности региональных бюджетов за счёт остатков средств федерального бюджета.

Регион с самым большим дефицитом консолидированного бюджета — Московская область (74,4 млрд руб.), затем Москва (53,3 млрд руб.), Республика Башкортостан, Свердловская (14,2 млрд рублей) и Иркутская области.

По доле расходов консолидированного бюджета, которые не покрываются доходами, также лидирует Московская область. На втором месте — Республика Башкортостан (6,4%), третьем — Севастополь (5,7%).

Наименьший дефицит в относительных значениях — в Чечне, Орловской и Магаданской областях (по 0,2% от расходов), Нижегородской (0,4%) и Челябинской (0,5%) областях. Еще в семи регионах дефицит не превышает 1% от расходов бюджета.

В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд руб.) и Краснодарский край (31,5 млрд руб.).

В конце 2019 депутаты Заксобрания приняли в окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2020 году составят 267,2 млрд рублей, расходы — 296,6 млрд рублей, дефицит вырастет более чем вдвое — до 29,4 млрд рублей. В 2021 году дефицит бюджета планируется сократить до 16,5 млрд рублей, 2022 год власти рассчитывают закончить с профицитом в 4,3 млрд рублей.

По данным Минфина, поступление налога на прибыль организаций и НДФЛ в консолидированные бюджеты регионов в прошлом году увеличилось на 8%.







Среда, 12 февраля 2020 г. 154

Источник: Портал Информер