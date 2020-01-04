По мнению Поклонской многие россияне устали от «голубых огоньков»

3 января 2020     28
По мнению Поклонской многие россияне устали от «голубых огоньков»

Поклонская считает, что федеральным телеканалам во время январских каникул необходимо показывать больше новых программ. По её мнению многие россияне устали от «голубых огоньков».

«Не понимаю, почему в программе телепередач нет никаких изменений для людей, которым уже надоело сутками пересматривать „голубые огоньки“ и другие устаревшие шоу», — отметила депутат в своем telegram-канале.

Поклонская подчеркнула, что в наступившем году на экранах все те же «звездные лица, песни в стиле „муси-пуси“ и петросяновские каламбурчики».



Пятница, 3 января 2020 г. 408

Источник: Портал Информер

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