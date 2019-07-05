По подозрению в госизмене арестован помощник полпреда президента на Урале

5 июля 2019     22
По подозрению в госизмене арестован помощник полпреда президента на Урале

Александр Воробьев в зале суда

Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьёва — помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе. Он был задержан ФСБ по подозрению в госизмене. При себе у него был обнаружен польский паспорт и звукозаписывающая аппаратура. Воробьёву грозит до 20 лет лишения свободы.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле есть сведения, представляющие государственную тайну. На снимках из зала суда можно увидеть, что лицо Воробьёва скрыто маской.

Справка: 

Александр Владимирович Воробьёв родился 30 апреля 1980 г. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение». В 2017 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук.

В период с 2000 по 2005 год Воробьёв А. В. работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области.

В 2006–2008 годах занимал должности в органах местного самоуправления.

С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

В 2017 году Воробьёв А. В. был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия.

С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника Президента Российской Федерации Цуканова Н. Н.

В июле 2018 года назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В 2018 году Воробьёв А. В. отмечен благодарностью и благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

Является действительным государственным советником РФ 3 класса.

Источник: Портал Информер

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По подозрению в госизмене арестован помощник полпреда президента на Урале
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