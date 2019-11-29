«По старым схемам уже не срабатывает»: мнения экспертов о политических итогах года

В Симферополе 26 ноября филиал Фонда развития гражданского общества провел круглый стол «Крым и Севастополь: политические итоги года», в котором приняли участие около двадцати экспертов в различных сферах – доктора наук, политобозреватели, доценты Крымского Федерального Университета.

На конференции подвели итоги прошедших депутатских выборов в региональные парламенты. Основной выявленной тенденцией стала крайне низкая электоральная активность избирателей: средний показатель явки на выборы в Крыму составил 33,19%. При этом самую низкую явку продемонстрировала столица Крыма – 21, 53%. По сравнению с 2014 годом явка значительно снизилась, но, тем не менее, более 50% избирателей отдали голоса партии «Единой России».

Главный вопрос, на который отвечали эксперты – «Стали ли выборы главным политическим событием года?».

Большинство экспертов согласились с тем, что выборы – главное политическое событие года, а сложившаяся ситуация – лишь их следствие. Также эксперты анализировали ситуацию с явкой, объясняя, почему так вышло:

Потребность в альтернативе действующей власти

По мнению политолога Сергея Киселева пассивность населения можно объяснить наличием запроса на альтернативу действующей власти.

«У населения Крыма появилась потребность в альтернативе действующей власти и выборы наглядно это показали. Действия, в том числе избирательных штабов Единой России, по старым схемам уже не срабатывают. Люди судорожно ищут что-то, что позволило бы предложить населению Крыма другую внутреннюю политику».

«Вся избирательная компания была выстроена на лозунгах того, что сделано, а не того, что будет делаться, <…> что лишало многих людей проекта их будущего. А это очень важно для людей, потому что непонимание того, что нас ожидает, приводит к пассивности».

Модели политического господства власти перестали быть эффективными

Владимир Джаралла – политолог, высказал схожее мнение, заметив, что «прежние модели политического господства власти перестали быть эффективными. В Крыму достаточно слабая оппозиционная составляющая, при этом полное господство в сфере СМИ со стороны власти». Он отмечает, что «запрос на оппозицию есть, а ресурсов и организационных, и финансовых нет. Те, кто недовольны либо не обладают ресурсами, либо предпочитают, как они думают, договариваться с властью». Главной причиной такой ситуации он назвал «разрыв между властью и народом», проявляющийся в «непонимании социально-экономического положения».

Необходима кадровая революция

По мнению Анатолия Филатова, кандидата философских наук, выборы были «вялыми», и, соответственно, «назвать их главным событием года будет большой натяжкой».

«Главное политическое событие для Крыма – это отсутствие знаковых событий. Это вовсе не означает, что Крым и Севастополь замерли, находясь в состоянии затяжной социальной стагнации – изменения налицо, мы их все видим. Однако, эти изменения необходимо рассматривать в общем контексте развития страны <…> Для Украины это может быть был бы величайший прорыв, но для Российской Федерации, в целом, это не является высочайшим достижением».

Филатов видит выход из сложившейся ситуации в «решении кадровых и управленческих проблем».

Разрыв общества с властью

Владислав Ганджара, как действующий представитель партии «Единая Россия» обозначил одну из главных проблем для партии, как «разрыв между властью и обществом», а также «пессимистические ожидания, связанные с будущим». Объясняет он это тем, что «на протяжении 5 лет в составе Российской Федерации не растут доходы населения».

«Главный запрос общества, который связан и с электоральным рейтингом – это изменение социально-экономической повестки. Ответ на это дал президент после прошедших выборов, объявив национальные проекты программой прорыва нашей страны».

Ганджара также отмечает, что пока эти проекты «не дают того эффекта, как это ожидалось», но уточняет, что «по ним идет серьезная проработка по улучшению воплощения этой стратегии прорыва в жизнь».

В заключение Николай Кузьмин – кандидат философских наук, отметил: «По мере развития ситуации что-то изменится и это будет скоро. И мы, преисполнено оптимизма, смотрим в будущее. Потому что чтобы не происходило в политической сфере, как бы мы не переживали проблемы в экономике, тем не менее, мы можем констатировать, что за прошедшие пять лет ситуация, во всяком случае в области инфраструктуры, качественно улучшается».

Разрозненность мнений экспертов отражает ситуацию в обществе, которое никогда не придет к единому мнению. Несмотря на обозначенные проблемы, большинство населения всё ещё оказывает доверие и поддержку партии «Единой России».

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Мария Ганичева

Источник: Крымские новости